Funcionario ruso comparte recuerdos inolvidables sobre exvicepremier vietnamita Vu Khoan

Moscú (VNA)- Habiendo conocido y trabajado con el exviceprimer ministro vietnamita Vu Khoan durante muchos años, Piotr Tsvetov, vicepresidente de la Asociación de Amistad Rusia-Vietnam, guarda recuerdos inolvidables sobre el difunto dirigente del país indochino.



Al intercambiar con los corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias en Moscú, evocó que en la década de 1980, el periodo pico en las relaciones entre la Unión Soviética y Vietnam, tuvo la oportunidad de conocer a Vu Khoan cuando este se entrevistaba con el Departamento encargado de las relaciones exteriores del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética.



Vu Khoan, entonces ministro consejero de la Embajada de Vietnam en Moscú, a menudo se encargaba de realizar los preparativos para los viajes de trabajo a la Unión Soviética de los principales dirigentes vietnamitas. Al evaluar su estilo diplomático, Tsvetov dijo que el funcionario vietnamita captó la dirección de las relaciones bilaterales y manejó con confianza y eficacia los asuntos surgidos.



Recordó que Vu Khoan fue uno de los primeros cuadros vietnamitas enviados a Moscú a estudiar en 1954.



“Con la ventaja de haber aprendido ruso desde muy joven, hablaba muy bien esa lengua y entendía todo. Su esposa, Ho The Lan, igual habla ruso con fluidez. Incluso después de regresar a la Patria en 1982, Vu Khoan no se olvidó del idioma”, describió.



En la década de 1980, mientras trabajaba en la Embajada vietnamita en Moscú, Vu Khoan se desempeñó como intérprete en las reuniones entre los dirigentes vietnamitas y soviéticos. Anteriormente, fue traductor del Presidente Ho Chi Minh en los intercambios con el pueblo de la Unión Soviética.



Según Tsvetov, se puede decir que Vu Khoan contribuyó considerablemente a las relaciones amistosas entre la Unión Soviética y Vietnam.



Más tarde, cuando vino a Hanoi para trabajar como reportero para el periódico Pravda (Verdad), Tsvetov tuvo la ocasión de reunirse con el exsubjefe del Gobierno vietnamita.



A criterio de Tsvetov, los líderes vietnamitas tenían razón al asignar a Vu Khoan la tarea de promover la integración del país con el mundo. En un artículo de la revista "Asia and Africa Today", llamó a Vu Khoan un "arquitecto" de Doi Moi (Renovación) de Vietnam que fue una persona muy conocedora del tema.



Con su habilidad diplomática, Vu Khoan ayudó a crear una posición para Vietnam, propiciando que se uniera a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), seguida de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la firma de un acuerdo comercial con Estados Unidos. Estos son eventos que, según Tsvetov, crearon condiciones favorables para el desarrollo del país indochino./