Funcionario neerlandés de asuntos cibernéticos elogia a Vietnam por acoger firma de Convención de Hanoi

Hanoi (VNA)- Ernst Noorman, embajador en misión especial para Asuntos Cibernéticos de los Países Bajos, valoró altamente los esfuerzos de Vietnam al acoger la ceremonia de firma de la Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia (Convención de Hanoi), afirmando que el evento demostró el firme compromiso del país en la lucha contra las amenazas cibernéticas globales y en el impulso de la cooperación internacional.



Ernst Noorman, embajador en misión especial para Asuntos Cibernéticos de los Países Bajos. (Fuente: VNA)



“Estoy realmente impresionado”, declaró Noorman a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), al referirse a la ceremonia de firma, que - según él - evidenció claramente el compromiso de Vietnam en la lucha contra la ciberdelincuencia. El diplomático expresó su satisfacción de que la Convención finalmente se haya firmado tras más de cinco años de arduas negociaciones.



“Para nosotros era muy importante que los derechos humanos quedaran firmemente incorporados en la convención, y creo que lo hemos logrado”, añadió.



El funcionario subrayó la importancia de una rápida ratificación e implementación del documento.



“En primer lugar, todos tenemos que firmarlo. Los Países Bajos, por razones administrativas, no pudieron firmarlo hoy, pero lo haremos en un futuro muy cercano”, señaló Noorman.



Según el diplomático neerlandés, una vez ratificada, los países deberán poner en práctica el acuerdo e integrar sus disposiciones en la legislación nacional, ya que combatir la ciberdelincuencia requiere cooperación estrecha entre Estados.



La creación de capacidades, apuntó, sigue siendo un componente clave de la Convención. “Estamos trabajando con varios países y con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para ayudar a aumentar la capacidad y fortalecer la resiliencia frente a la ciberdelincuencia y, en última instancia, ayudar a los ciudadanos a protegerse”.



En cuanto a la cooperación de los Países Bajos con los Estados miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), informó que en noviembre, su país, junto con la Secretaría de la ASEAN, organizará en Singapur un diálogo regional sobre ciberseguridad, reuniendo a los Estados miembros para debatir los temas más relevantes en la materia, incluyendo la ciberdelincuencia./.