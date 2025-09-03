Fuegos artificiales iluminan el cielo de Hanoi en conmemoración del Día Nacional

Hanoi (VNA) - La ciudad de Hanoi celebró anoche simultáneamente espectáculos artísticos y exhibiciones de fuegos artificiales en cinco lugares, el lago Hoan Kiem, el jardín Lac Long Quan, el estadio nacional My Dinh, el parque Thong Nhat y el lago Van Quan, creando un ambiente festivo y vibrante con motivo del 80.º aniversario del Día Nacional de Vietnam ( 2 de septiembre).

Hanoi conmemora el 80.º aniversario del Día Nacional de Vietnam con un impresionante show de fuegos artificiales (Fuente: VNA)

En el lago Van Quan, el espectáculo artístico titulado "La eterna canción del triunfo", organizado por el Teatro Dramático de Hanoi en colaboración con el Centro de Cultura, Información y Deportes del barrio de Ha Dong, atrajo a numerosos espectadores.

El programa combinó música, danza y teatro para destacar las gloriosas hazañas del pueblo vietnamita y su aspiración por la independencia y la prosperidad.

En el complejo deportivo nacional My Dinh, el programa "Bajo la estrella dorada", realizado por el Departamento de Cultura y Deportes de Hanoi y el Teatro de Música y Danza Thang Long, transmitió un mensaje de patriotismo, orgullo nacional y conexión entre el pasado heroico y las nuevas generaciones.

La presentación incluyó teatro hablado, interpretaciones musicales y actuaciones de destacados artistas, evocando emociones profundas entre el público.

En el escenario al aire libre del jardín Lac Long Quan, en el barrio de Tay Ho, se llevó a cabo el programa "La epopeya inmortal", con la participación principal del Teatro de Cheo de Hanoi. El espectáculo resaltó el arte tradicional del Cheo (un tipo de teatro de carácter nacional, con una combinación de canto, baile, música y teatro), hábilmente fusionado con música y danza contemporáneas, reflejando el espíritu de lucha perseverante y el anhelo de libertad del pueblo vietnamita.

En el área del lago Hoan Kiem, el espectáculo "80 años - Orgullo de Vietnam", contó con la participación de reconocidos artistas, compañías artísticas profesionales y cientos de artistas aficionados. Desde primeras horas de la noche, miles de personas se congregaron para disfrutar de las actuaciones y esperar el espectáculo pirotécnico. El escenario iluminado, junto con la música, los aplausos y las sonrisas del público, creó una atmósfera entusiasta y conmovedora.

Al concluir los programas artísticos, se realizó una exhibición de fuegos artificiales de gran altura en los cinco puntos mencionados, desde las 21:00 hasta las 21:15. El cielo de la capital se iluminó con colores brillantes mientras la multitud exclaaba con entusiasmo, generando un momento de emoción compartida y fortaleciendo el sentimiento de unidad comunitaria.

Con motivo del 80.º aniversario del Día Nacional, también se realizaron actividades artísticas a las zonas rurales de Hanoi como las comunas de Thach That, Phu Xuyen, Me Linh, Ba Vi, My Duc, Dan Phuong y Ung Hoa, con el objetivo de acercar la cultura a todos los ciudadanos.

En todo el país, muchas localidades también organizaron programas especiales con actuaciones artísticas, espectáculos de luces y sonido, y fuegos artificiales para celebrar el aniversario de la Revolución de Agosto y el Día Nacional, atrayendo la participación entusiasta de la población./.