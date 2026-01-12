Frente de la Patria de Vietnam, núcleo político en construcción del gran bloque de unidad nacional

El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, interviene en la cita (Foto: VNA)

Como organización representativa del pueblo y componente importante del sistema político, el Frente de la Patria de Vietnam (FPV) y sus organizaciones miembros necesitan cumplir mejor su papel como núcleo político en la construcción del gran bloque de unidad nacional, agrupando y movilizando a la población para promover movimientos de emulación patriótica, practicar la democracia y construir consenso social para contribuir al logro exitoso de los objetivos en 2026 y los años siguientes.



El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, dio tal orientación en una conferencia del Comité partidista en el FPV y organismos centrales, celebrada hoy en Hanoi, para desplegar las labores en 2026.



El dirigente partidista declaró que el año 2025 fue un hito importante ya que se organizó la primera Asamblea del Comité del Partido en el FPV y organismos centrales tras su reestructuración y racionalización.



Enfatizando que la entidad comprende 25 organizaciones partidistas radicadas en el FPV, instituciones sociopolíticas y asociaciones de masas, con más de 5.000 militantes, remarcó su papel clave al representar el gran bloque de gran unidad nacional, siendo el lugar donde se reúnen y agrupan ampliamente todos los estratos sociales, grupos étnicos, religiosos, intelectuales y vietnamitas residentes en el extranjero.



En tal sentido, solicitó a la instancia estudiar minuciosamente, asimilar con seriedad e implementar con determinación las orientaciones, tareas y soluciones, especialmente las tres perspectivas rectoras del secretario general To Lam: identificar al pueblo como centro, sujeto, objetivo y motor de la renovación; combinar democracia, disciplina y Estado de derecho; y pasar de movimientos formales a resultados sustanciales que aporten beneficios tangibles a la población.



Elogió los esfuerzos, el empeño y los logros del Comité del Partido en el FPV y organismos centrales durante el año pasado; al mismo tiempo, señaló que sus actividades aún presentan algunas deficiencias y limitaciones que requieren una evaluación seria para aclarar las causas y proponer soluciones correctivas oportunas y eficaces en el tiempo venidero.

Panorama de la conferencia (Foto: VNA)

Al enfatizar las tareas centrales para el próximo período, exigió al Comité partidista continuar renovando con fuerza el pensamiento, la acción, la metodología y el contenido de sus actividades; fortalecer la construcción y consolidación firme del gran bloque de unidad nacional; e implementar de manera seria y efectiva las resoluciones, directivas y conclusiones del Comité Central del Partido, el Buró Político, el Secretariado y el Secretario General.



El colectivo debe ser pionero y ejemplar, atreviéndose a pensar, actuar y asumir responsabilidades; establecer un mecanismo de coordinación estrecho, sincronizado y fluido; y mantenerse firme en los principios de funcionamiento del Partido y de las organizaciones según lo estipulado, sostuvo.



Además, abogó por continuar renovando y mejorando la capacidad de liderazgo de los comités y organizaciones del Partido a todos los niveles; innovar los contenidos y métodos de trabajo para estar cerca de las bases y actuar con democracia.



Asimilando las instrucciones, la secretaria del Comité del Partido en el FPV y los organismos centrales y también presidenta del FPV, Bui Thi Minh Hoai, afirmó que, inmediatamente después de la conferencia, toda la instancia partidista concretará estas directrices en el programa y plan de trabajo para 2026 y los años siguientes, promoviendo el espíritu de unidad, innovación y creatividad para esforzarse por cumplir la Resolución de su primea Asamblea y contribuir a la implementación exitosa de la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista.



Al informar sobre los resultados alcanzados en 2025, la subsecretaria permanente del Comité partidista y vicepresidenta del FPV, Ha Thi Nga, destacó que la reforma del modelo de organización partidista ha potenciado el papel de núcleo político de la entidad, garantizando un funcionamiento fluido y continuo, y liderando la implementación de numerosas actividades a gran escala con una amplia repercusión, lo que coadyuva a consolidar el gran bloque de unidad nacional y fortalecer la confianza del pueblo en el Partido y el Estado./.