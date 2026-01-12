Frente de la Patria de Vietnam envía felicitación a su similar chino por aniversario de relaciones bilaterales

Una sesión de trabajo del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (Foto: Xinhua)

Con motivo del 76.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Vietnam y China (18 de enero de 1950 - 2026), la miembro del Buró Político, secretaria del Comité Central del Partido Comunista y presidenta del Frente de la Patria de Vietnam (FPV), Bui Thi Minh Hoai, envió un mensaje de felicitación a Wang Huning, miembro del Comité Permanente del Buró Político del Partido Comunista de China y presidente del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPCh).



Bui Thi Minh Hoai, en nombre del Comité Central del FPV y en lo personal, extendió sus cálidas felicitaciones y sentimientos de sincera amistad a Wang Huning y a todos los compañeros de la CCPPCh.



Expresó su satisfacción al observar que, a lo largo de 76 años, la tradicional amistad y la cooperación integral entre Vietnam y China se han consolidado y desarrollado continuamente, convirtiéndose en un valioso legado cultivado diligentemente por generaciones de líderes y pueblos de ambas naciones. Bajo el liderazgo del Partido Comunista de Vietnam y el Partido Comunista de China, la asociación de cooperación estratégica integral entre los dos países ha seguido logrando importantes resultados, aportando beneficios prácticos a sus pueblos y contribuyendo activamente a la paz, estabilidad y desarrollo en la región y el mundo.



El Comité Central del FPV valora altamente el rol y las importantes contribuciones de la CCPPCh en la promoción del intercambio y la cooperación amistosa entre los pueblos de ambos países, ayudando a aumentar la comprensión mutua y a consolidar la base social para el desarrollo sostenible de las relaciones Vietnam-China.



“Tengo firme convicción de que, basándonos en el principio de 'vecindad amistosa, cooperación integral, estabilidad duradera y orientación hacia el futuro' y el espíritu de 'ser camaradas y hermanos', la relación de cooperación amistosa entre nuestras dos organizaciones continuará fortaleciéndose en el futuro, contribuyendo de manera tangible a profundizar aún más la asociación de cooperación estratégica integral entre los dos Partidos, los dos Estados y los pueblos de ambas naciones", afirmó en el mensaje.



La presidenta del FPV aprovechó la ocasión para desearle al presidente Wang Huning salud, felicidad y éxito; y un desarrollo continuo a la CCPPCh. Abogó además porque la amistad entre Vietnam y China permanezca siempre fuerte y perdure por generaciones./.