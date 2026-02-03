Frente de la Patria de Vietnam aprueba lista preliminar de 217 candidatos al Parlamento

Hanoi (VNA) – El Presídium del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam (FPV) celebró hoy la segunda conferencia de consultas para acordar la elaboración de la lista preliminar de personas pertenecientes a organismos, organizaciones y entidades a nivel central que serán presentadas como candidatos a diputados de la Asamblea Nacional (Parlamento) de la XVI Legislatura.

Al presentar el informe en la conferencia, el vicepresidente del Comité Central del FPV, Hoang Cong Thuy, informó que el 4 de diciembre de 2025, la mencionada entidad organizó la primera conferencia de consultas para acordar la estructura, composición y número de personas de los organismos a nivel central que participarían como candidatos a diputados del Parlamento de la XVI legislatura.

Sobre esa base, el 15 de diciembre de 2025, el Comité Permanente de la Asamblea Nacional promulgó la Resolución No. 1939/NQ-UBTVQH15, mediante la cual ajustó por primera vez la estructura, composición y número de candidatos, asignando 217 personas pertenecientes a organismos y entidades a nivel central para ser presentadas como candidatos.

De conformidad con los criterios para los diputados establecidos en la Ley Orgánica de Asamblea Nacional y en los documentos orientadores pertinentes, los organismos y entidades asignados llevaron a cabo el proceso de presentación de candidatos conforme a las regulaciones, a través de tres pasos: propuesta de candidatos; consulta a los electores en el lugar de trabajo; y celebración de la conferencia para la presentación oficial de los candidatos.

Según Cong Thuy, hasta las 14:00 horas del 30 de enero de 2026, todos los organismos, organizaciones y entidades a nivel central remitieron al Comité Permanente del Comité Central del FPV las actas de las conferencias de electores en los lugares de trabajo y de las reuniones ampliadas de los órganos directivos.

Asimismo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) envió al Comité Permanente del Comité Central del FPV las listas resumidas, biografías abreviadas y declaraciones de bienes e ingresos de las personas presentadas como candidatos a diputados de la XVI Legislatura.

El proceso de presentación de candidatos se llevó a cabo en un período relativamente corto, del 17 de diciembre de 2025 al 25 de enero de 2026, pero fue realizado con espíritu de urgencia, seriedad y carácter democrático, garantizando el cumplimiento íntegro de los pasos establecidos por la normativa, subrayó.

Como resultado, las 217 personas presentadas como candidatas obtuvieron el 100% de apoyo de los electores en sus respectivos lugares de trabajo. A partir de la síntesis de las actas, no se registraron opiniones ni casos que plantearan cuestiones relacionadas con los candidatos que requirieran verificación, reveló.

Durante la conferencia, los delegados evaluaron que la lista de 217 personas presentadas como candidatas reúne plenamente los criterios y condiciones exigidos por la ley.

En la cita (Fuente: dantri.com.vn)

Sobre la base de las opiniones debatidas, el 100% de los delegados participantes aprobó con alto consenso la lista preliminar de 217 personas de los organismos, organizaciones y entidades a nivel central presentadas como candidatas a diputados de la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura, de conformidad con la Ley Electoral y las orientaciones del CNE y del Comité Permanente del Parlamento.

Al intervenir en la conferencia, la presidenta del Comité Central del FPV y vicepresidenta del CNE, Bui Thi Minh Hoai, señaló que, tras la segunda conferencia de consultas, el Comité Permanente del Comité Central del FPV completará las actas y sintetizará plenamente los resultados del proceso para remitirlos al CNE y al Comité Permanente de la Asamblea Nacional, conforme a las disposiciones vigentes./.