Francia apoya creciente papel de Vietnam en el mundo, afirma su embajador

El embajador francés en Vietnam, Olivier Brochet, patentizó el apoyo de su país al creciente papel de la nación del sudeste asiático en el ámbito internacional durante una entrevista concedida a la prensa.



El embajador francés en Vietnam, Olivier Brochet. Foto: VNA



Refiriéndose a la importancia del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam, Brochet afirmó que la magna cita partidista se celebró en un momento crucial para el país indochino, tanto a nivel nacional como internacional, ya que marcó la culminación de un proceso político altamente estructurado durante el cual Vietnam ha acelerado sus reformas económicas y administrativas.



La Asamblea Nacional de Vietnam aprobó varias leyes clave en 2025, en particular las relacionadas con la inversión, la gobernanza económica y las políticas públicas. Estas reformas están siendo seguidas de cerca por inversores internacionales, incluidos franceses y europeos, confirmó.



En medio de la creciente fragmentación y de las persistentes incertidumbres sobre el futuro mundial, señaló, Francia y Vietnam comparten un compromiso común con principios esenciales: la confianza y el respeto a los socios, la defensa de la soberanía y la preservación del multilateralismo para encontrar soluciones colectivas a los desafíos vitales del mundo. Estos principios proporcionan previsibilidad y estabilidad, y son indispensables para el desarrollo a largo plazo.



Con la Asociación Estratégica Integral, Francia pretende respaldar a Vietnam con un enfoque muy concreto, como lo ha hecho durante los últimos 40 años: apoyo a las reformas, financiación de proyectos estructurales y alianzas a largo plazo en sectores clave de la economía vietnamita, afirmó.



El embajador destacó que Vietnam se ha fijado objetivos claros para 2030 y 2045, con la promoción del crecimiento económico en paralelo al desarrollo social, la transición verde y la economía digital. Esta trayectoria está configurando su papel regional e internacional, que pretende asumir plenamente para garantizar una mayor estabilidad.



Francia apoya el papel internacional de Vietnam, principalmente a través de iniciativas concretas de cooperación en cuestiones globales, aseveró, y explicó que, en materia climática, por ejemplo, París apoya los compromisos de Hanoi en el marco de la Alianza para una Transición Energética Justa (JETP), con una contribución de 500 millones de euros (591,4 millones de dólares) a través de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), que ya se ha traducido en proyectos concretos en red eléctrica e infraestructura energética.



En los ámbitos del transporte y la infraestructura, Francia está dispuesta a colaborar con Vietnam en proyectos a gran escala, ya sea en el sector ferroviario, la conectividad urbana o la aviación civil. Estos proyectos estructurales son esenciales para el desarrollo y contribuyen directamente a la integración regional y el atractivo de Vietnam.



Brochet añadió que Vietnam se consolida cada vez más como un actor comprometido con la búsqueda de la paz y la estabilidad internacionales.

Precisó que, junto con la Unión Europea (UE), Francia presta asistencia al Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de Vietnam. También celebra que Vietnam haya acogido la ceremonia de firma de la Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia, lo que demuestra la capacidad del país del sudeste asiático para desempeñar un papel normativo en el escenario internacional. Además, Francia colabora con Vietnam, país que preside la Conferencia de las Partes encargada del Examen del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares.



Este compromiso también se refleja en la participación de Vietnam en importantes coaliciones multilaterales sobre bienes públicos globales. Por ejemplo, el país apoya plenamente el Pacto de París por los Pueblos y el Planeta y se ha comprometido con la gobernanza de los océanos al ratificar el Tratado de Alta Mar, cuya entrada en vigor está prevista para el 17 de enero de 2026, según declaró.



Al comentar los logros de Vietnam durante los 40 años de Doi Moi (Renovación), el embajador afirmó que, cuatro décadas después del lanzamiento de la política en 1986, el país ha transformado profundamente su economía, reducido drásticamente la pobreza, modernizado la infraestructura y diversificado sus asociaciones internacionales.



Francia ha apoyado el desarrollo de Vietnam desde su reunificación, invirtiendo desde el principio en cooperación cultural, científica y técnica. Ya en 1977, la visita del primer ministro Pham Van Dong al país galo y la firma de un acuerdo en estas áreas marcaron un hito.



En las décadas siguientes, Francia ha apoyado constantemente la integración de Vietnam en los marcos europeos e internacionales. Un ejemplo fue su respaldo a la organización de la Cumbre de la Francofonía en Hanoi en 1997. Este compromiso contribuyó a configurar la asociación entre la UE y Vietnam en 1995, mediante un acuerdo marco de colaboración que París defendió firmemente, continuó Brochet.



Hoy, subrayó, los resultados son visibles: Vietnam se ha convertido en una economía dinámica, se ha integrado en las cadenas de valor globales y se ha convertido en un socio clave dentro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).



Francia continúa apoyando esta trayectoria mediante la cooperación económica, académica, científica e institucional, significó.



Compartiendo las expectativas de las empresas francesas respecto a las orientaciones jurídicas y económicas identificadas en el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam, Brochet reveló que las empresas esperan principalmente claridad y previsibilidad, señalando que necesitan un marco claro en materia de procedimientos, impuestos, permisos y financiación.



Destacó la genuina confianza empresarial, citando una encuesta de la Cámara Europea de Comercio (EuroCham) en Hanoi que muestra que más del 70% de las empresas europeas en Vietnam confían en las perspectivas económicas del país, y la mayoría planea mantener o aumentar sus inversiones.



Francia trabaja con Vietnam y sus socios europeos para garantizar que las reformas administrativas se traduzcan en plazos de tramitación más cortos, con mayor transparencia y una mejor capacidad de implementación, lo que beneficiará directamente en la inversión y el empleo.



El embajador expresó su convicción en el éxito y la prosperidad de Vietnam y subrayó la disposición de Francia a cooperar para convertir las prioridades del país indochino en logros concretos, basados en el respeto mutuo, la confianza y la colaboración a largo plazo./.