Francia acoge jornadas de homenaje al legado del Presidente Ho Chi Minh

París (VNA) - Diversas actividades destinadas a honrar el legado ideológico y político del Presidente Ho Chi Minh se efectúa del 26 al 28 de junio en la ciudad francesa de Montreuil, con motivo del 115 aniversario de la partida del prócer de la independencia vietnamita en búsqueda de la vía para la salvación nacional (5 de junio de 1911) y los 80 años de su visita a Francia como huésped de honor del Gobierno galo (1946).

La delegación de Zona de Reliquias del Presidente Ho Chi Minh en el Palacio Presidencialen y el director del Museo de Historia Viva. (Foto: VNA)



Las jornadas conmemorativas son organizadas de manera conjunta por la Zona de Reliquias del Presidente Ho Chi Minh en el Palacio Presidencial, la Embajada de Vietnam y el Centro Cultural de Vietnam en Francia, en Montreuil, una localidad de especial simbolismo histórico, donde custodian numerosos documentos, objetos y recuerdos sobre la vida, obra y años de activismo revolucionario del líder comunista en suelo francés.



Las actividades buscan difundir los valores del pensamiento del prócer de la nación indochina y consolidar el intercambio cultural, la comprensión mutua y los nexos de amistad tradicional entre los pueblos de Vietnam y Francia en la nueva etapa.



El eje central del programa es la exposición temática “Zona de Reliquias del Presidente Ho Chi Minh en el Palacio Presidencial - Espacio de amistad y paz Vietnam – Francia”, una muestra que exhibe fotografías y archivos históricos sobre la trayectoria del dirigente y presenta los detalles del complejo residencial de Hanoi donde vivió y trabajó durante sus últimos 15 años de vida, desde 1954 hasta 1969.



La exhibición resalta el valor cultural de la herencia del líder y ofrece al público francés, así como a la diáspora vietnamita en el país europeo, una aproximación integral a los principios éticos y políticos del prócer.



Como parte de la agenda en la nación europea, los miembros de la delegación del sitio histórico rindieron homenaje y colocaron ofrendas florales ante el Monumento al Presidente Ho Chi Minh en el Parque Montreau, y procedieron a la reorganización, actualización y adición de objetos expuestos en el Espacio Ho Chi Minh dentro del Museo de Historia Viva, ubicado en el propio parque.

Decenas de publicaciones, libros y materiales biográficos sobre el líder fueron ordenados bajo criterios científicos para enriquecer el acervo patrimonial disponible para el público local y fomentar el orgullo nacional entre los ciudadanos vietnamitas que residen, estudian y trabajan en Francia.



En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en París, la directora de la Zona de Reliquias del Presidente Ho Chi Minh en el Palacio Presidencial, Le Thi Phuong, destacó que el Tío Ho fue una figura histórica que tendió los primeros puentes de amistad, respeto mutuo y entendimiento entre Vietnam y Francia.



La funcionaria subrayó que las labores de reestructuración del espacio de exhibición en el museo de Montreuil y las ceremonias de homenaje forman parte de una estrategia integral para perpetuar su memoria en el exterior y estimular el patriotismo en la comunidad de ultramar.



Durante la visita de trabajo, la comitiva oficial celebró además un acto de recordación en la Embajada de Vietnam en Francia y sostuvo una reunión con el embajador Trinh Duc Hai, enfocada en los mecanismos de preservación y promoción del legado del líder fuera de las fronteras nacionales.



Ambas partes coincidieron en el papel clave de las misiones diplomáticas y culturales en la salvaguarda de estos archivos, mientras que la Embajada cooperó con la delegación en la ampliación de la biblioteca con nuevas colecciones documentales que servirán como punto de referencia político y cultural para los diplomáticos, la comunidad residente y los observadores internacionales./.