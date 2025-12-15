Fragata vietnamita concluye su visita a Corea del Sur

Seúl (VNA) – La fragata 015 – Tran Hung Dao y la delegación de la Armada Popular de Vietnam partieron el 14 de diciembre de la Base Naval de Jinhae, dando por concluida una visita de cuatro días a Corea del Sur.

El barco 015 sale del puerto de Jinhae. (Fuente: qdnd.vn)





Durante la visita, oficiales y marineros de ambas armadas recorrieron la fragata y el destructor Munmu the Great de la Armada surcoreana, intercambiaron experiencias en entrenamiento y despliegues de larga duración en el mar, y participaron en actividades deportivas.



La delegación vietnamita también ofreció un banquete a bordo de la fragata 015 para altos oficiales y marineros de la armada anfitriona.



El contraalmirante Shin Yu Chan, subjefe de operaciones navales para logística de la Armada del Corea del Sur, destacó la importancia de la visita de la fragata 015 – Tran Hung Dao y de la delegación de la Armada Popular de Vietnam, y afirmó que las actividades de intercambio e interacción durante la escala contribuirán a consolidar la confianza mutua y la cooperación entre ambas armadas.



En el viaje de regreso a Vietnam, la fragata 015 continuará el adiestramiento de navegación de largo alcance para mejorar las capacidades de mando y control, la destreza en la operación de armas y equipos, así como el manejo de situaciones reales en el mar bajo condiciones meteorológicas complejas./.