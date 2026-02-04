FPV garantiza una consulta democrática y rigurosa en las elecciones legislativas

Hanoi (VNA) El sistema político de Vietnam, con el Frente de la Patria de Vietnam (FPV) como aglutinador de masas, se esfuerza por garantizar procesos de consulta democráticos, rigurosos y ajustados a la ley, como parte de la preparación de las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura y a los Consejos Populares de todos los niveles para el período 2026-2031, previstas para el 15 de marzo de 2026.

La doctora Nguyen Quynh Lien, miembro del Presídium del Comité Central del FPV del décimo mandato y jefa del Departamento de Democracia, Supervisión y Crítica Social del FPV. (Fuente: VNA)





Así lo afirmó la doctora Nguyen Quynh Lien, miembro del Presídium del Comité Central del FPV del décimo mandato y jefa del Departamento de Democracia, Supervisión y Crítica Social del FPV.



Según Nguyen Quynh Lien, los comicios revisten una profunda importancia política y social y reflejan con claridad la concepción de “el pueblo es la raíz” y “el pueblo es el dueño”, reiterada en los documentos del XIV Congreso del Partido. La celebración de las elecciones inmediatamente después del Congreso pone de relieve la unidad de liderazgo y la continuidad entre la construcción del Partido y la del Estado.



Las elecciones constituyen la forma más directa de democracia, al permitir que la ciudadanía elija a representantes idóneos para integrar los órganos del poder estatal a nivel central y local, participe en la toma de decisiones sobre asuntos nacionales relevantes y contribuya a la implementación de las orientaciones y resoluciones del Partido.



Tras los comicios, la Asamblea Nacional y los Consejos Populares de todos los niveles celebrarán sus primeras sesiones para consolidar el aparato estatal, elegir cargos clave y avanzar en la racionalización organizativa, con el fin de mejorar la eficacia y eficiencia del sistema político en la nueva etapa de desarrollo.



Afirmación del papel del Frente de la Patria de Vietnam en la labor electoral



El FPV es uno de los tres componentes fundamentales del sistema político y desempeña un papel central en la organización electoral, de conformidad con la Constitución y la legislación vigente. Entre las ocho tareas que tiene asignadas, el proceso de consulta para la nominación de candidatos resulta determinante, ya que incide directamente en la calidad de los representantes de la Asamblea Nacional y de los Consejos Populares en todos los niveles.



Conforme a la normativa, el FPV organiza tres rondas de consultas en todos los niveles. La primera concluyó en diciembre de 2025; la segunda tuvo lugar a comienzos de febrero de 2026 para conformar una lista preliminar de candidatos; y la tercera se desarrollará del 9 al 20 de febrero de 2026, con el objetivo de completar la lista oficial de aspirantes a la Asamblea Nacional.



Mediante este proceso, el FPV contribuye a la selección de candidatos con cualificación, prestigio, capacidad y visión política, y facilita al mismo tiempo la participación de la ciudadanía en la supervisión y evaluación de los postulantes.



Asimismo, el FPV impulsa la labor de divulgación y movilización de los votantes para el ejercicio adecuado de sus derechos y deberes, y refuerza la supervisión del proceso electoral para garantizar la democracia, la transparencia y la apertura. En este contexto, coordina estrechamente con el conjunto del sistema político para asegurar el éxito de los comicios.



Hacia una nueva etapa de desarrollo



Una de las principales particularidades de estas elecciones es su celebración dos meses antes que en el ciclo anterior, con el propósito de implementar con rapidez las resoluciones del XIV Congreso del Partido, consolidar oportunamente el aparato estatal y adoptar decisiones clave para la nueva fase de desarrollo del país.



La reorganización de las unidades administrativas y la implementación de gobiernos locales de dos niveles plantean mayores exigencias a la labor electoral, especialmente en los niveles provincial y comunal. Ante el aumento del alcance de gestión y de la carga de trabajo, las localidades deben organizar las elecciones conforme a los procedimientos establecidos, garantizando la democracia, la transparencia y el papel central del pueblo.



Pese al ajustado calendario, Nguyen Quynh Lien destacó que todo el sistema político se ha preparado de manera proactiva desde etapas tempranas. Paralelamente, el FPV impulsa la transformación digital y la aplicación de tecnologías de la información para elevar la eficiencia de la organización electoral.



La funcionaria subrayó que la consulta sigue siendo una tarea clave del FPV en todos los niveles, con el objetivo de asegurar una representación amplia de todos los sectores sociales, incluidos grupos étnicos y religiosos, empresarios, intelectuales, científicos y jóvenes. En ese sentido, el FPV ha orientado y coordinado activamente, desde el nivel central hasta las bases, para garantizar que las rondas de consulta se desarrollen de forma objetiva, democrática y científica, y que todas las opiniones sean debidamente registradas y consideradas.



FPV mantiene una escucha permanente de las opiniones de los votantes y de la ciudadanía en relación con la labor electoral



Entre sus tareas fundamentales figura la recopilación y síntesis exhaustiva de las propuestas de los votantes y la población. Para ello, el FPV ha habilitado diversos canales de información en todos los niveles, incluido un portal en línea operativo las 24 horas del día, los siete días de la semana, destinado a recibir comentarios tanto sobre el desarrollo general del proceso electoral como sobre la selección de candidatos.



En el período reciente, el FPV ha recibido numerosas consultas de los votantes sobre el proceso electoral y los criterios y requisitos de los candidatos, a las que ha respondido de manera oportuna y con orientaciones completas.



Hasta el momento, la ciudadanía ha expresado su consenso y alto grado de aprobación respecto al proceso de selección, mientras que la mayoría de las sugerencias han sido atendidas y no se han registrado quejas ni solicitudes de verificación relacionadas con los candidatos nominados.



El FPV instó a los votantes a continuar supervisando a los candidatos y a proporcionar retroalimentación oportuna. Todas las propuestas serán examinadas, resueltas y respondidas por el Consejo Electoral Nacional, los Comités Electorales de todos los niveles y el Frente de la Patria de Vietnam.



El derecho al voto, consagrado en la Constitución vietnamita, permite a los ciudadanos mayores de 21 años postularse y a los mayores de 18 años participar en la elección directa de los representantes a la Asamblea Nacional y a los Consejos Populares en todos los niveles.



Siguiendo el espíritu de responsabilidad demostrado en elecciones anteriores, el FPV confía en que el pueblo continuará desempeñando su papel central, participando activamente en los comicios, eligiendo representantes íntegros y competentes, estrechamente vinculados con la población y comprometidos con el desarrollo del país, concluyó Nguyen Quynh Lien./.