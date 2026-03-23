FPT y FESCARO sellan alianza estratégica para blindar la ciberseguridad de vehículos del futuro. Foto: FPT

En una era donde los automóviles se transforman rápidamente en centros de datos rodantes, el grupo vietnamita líder en servicios de tecnología de información FPT y la firma surcoreana FESCARO han firmado un Memorando de Entendimiento (MoU) para colaborar en el desarrollo de software automotriz y soluciones de ciberseguridad integral.



Esta alianza estratégica busca potenciar las capacidades de FPT en proyectos de software vehicular y establecer una base sólida para el codesarrollo de soluciones destinadas a los Vehículos Definidos por Software (SDV), tanto en el mercado de Corea del Sur como a nivel global, respondiendo a una arquitectura automotriz donde el código es ahora tan crítico como el propio motor.



La sinergia entre ambas compañías combina el enfoque “IA-First” y la capacidad de despliegue masivo de FPT con la especialización técnica avanzada de FESCARO en la protección de sistemas integrados.



La cooperación abarcará toda la cadena de valor de la ciberseguridad, incluyendo el diseño de soluciones de seguridad, pruebas de penetración, análisis de amenazas y evaluación de riesgos, además de servicios de consultoría especializada para fabricantes de automóviles y proveedores de primer nivel (Tier 1).



En la fase inicial, el enfoque se centrará en servicios de SDV diseñados a medida para el mercado surcoreano, con planes de expansión hacia los sectores de vehículos conectados y autónomos en el escenario internacional, garantizando que cada línea de código cumpla con los estándares de seguridad más exigentes y genere la confianza necesaria en el consumidor final.



Desde la dirección de FPT Automotive, surcusal del grupo FPT, se destaca que la ciberseguridad se ha convertido en un factor de supervivencia vital para la industria, donde la inteligencia artificial y la conectividad definen no solo el valor del producto, sino la integridad del ecosistema de transporte.



Con más de dos décadas de experiencia y un equipo global de más de 5.000 ingenieros especializados, FPT ha consolidado su posición mediante alianzas estratégicas con líderes de semiconductores como Qualcomm, siendo su primer socio en Vietnam bajo este modelo de cooperación técnica.



Este acceso directo a los recursos de vanguardia de Qualcomm permite a FPT acelerar el desarrollo de soluciones automotrices basadas en la Inteligencia Artificial (IA), asegurando que Vietnam mantenga un papel central en el mapa tecnológico global y contribuya a una movilidad futura más segura, sostenible y resiliente frente a las sofisticadas amenazas digitales del siglo XXI./.