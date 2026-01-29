Hanoi (VNA) – La Corporación FPT anunció el establecimiento de su Planta Avanzada de Pruebas y Encapsulado de Semiconductores, convirtiéndose en la primera instalación de este tipo de propiedad vietnamita y contribuyendo a la construcción del ecosistema nacional de semiconductores.



La planta está ubicada en el Parque Industrial Yen Phong II-C, en la provincia norteña de Bac Ninh. En la Fase 1 (2026–2027), ocupará una superficie de 1.600 metros cuadrados, con seis líneas funcionales de prueba (probadores y manipuladores ATE) y un área equipada con múltiples sistemas de prueba de confiabilidad y de durabilidad especializada.

En la Fase 2 (2028–2030), FPT planea ampliar la planta hasta aproximadamente 6.000 metros cuadrados e invertir en líneas adicionales de pruebas funcionales, líneas de encapsulado convencional y avanzado, elevando la capacidad a miles de millones de productos por año.

FPT establece planta de pruebas y encapsulado de semiconductores (Fuente: Vietnam+)



FPT también fortalecerá sus capacidades de prueba para chips de alta gama destinados al Internet de las Cosas (IoT), aplicaciones automotrices y SoC de IA en el borde (system-on-chip con integración de inteligencia artificial en el borde).



La creación de la fábrica avanzada de pruebas y encapsulado de chips semiconductores demuestra el compromiso de FPT con la implementación de la Resolución 57 sobre avances en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital nacional, así como con la Estrategia Nacional para el Desarrollo de la Industria de Semiconductores.



Se espera que la fábrica proporcione oportunidades de práctica y experimentación para estudiantes de semiconductores en Vietnam, contribuyendo a mejorar la calidad de la formación de recursos humanos en este sector y apoyando el objetivo de formar a 50.000 profesionales en semiconductores para 2030, incluidos al menos 35.000 en fabricación, encapsulado, pruebas y otras etapas de la industria.



Al intervenir en la ceremonia, el viceministro de Ciencia y Tecnología, Bui Hoang Phuong, afirmó que la planta de FPT completará el ecosistema de semiconductores de Vietnam.



Por su parte, el presidente de FPT, Truong Gia Binh, subrayó que una vía clave para que el país prospere es dominar la tecnología de chips.



Señaló que los profesionales vietnamitas en todo el mundo poseen un gran potencial en el sector de los semiconductores; sin embargo, el desafío más crítico es vincular estas fuerzas para desarrollar el ecosistema propio del país.



Con esta planta de semiconductores, el grupo da un paso más hacia el cierre del ecosistema vietnamita, cooperando estrechamente con Viettel y otros socios nacionales para llevar productos tecnológicos de chips fabricados en Vietnam a la vida cotidiana.



En el evento, FPT firmó acuerdos de cooperación con el Grupo Militar de Industria y Telecomunicaciones (Viettel) y socios internacionales. También anunció su orientación en investigación y desarrollo de chips SoC de Inteligencia Artificial en el borde, con el objetivo de dominar integralmente el ecosistema de dispositivos inteligentes./.