FPT entre los 35 principales proveedores de servicios de desarrollo de aplicaciones de IA

Estudiantes de la escuela FPT Ha Nam. Fuente: VNA

El conglomerado tecnológico vietnamita FPT ha sido incluido por primera vez entre los 35 proveedores con mayor capacidad competitiva en el informe de evaluación PEAK Matrix® 2025 sobre servicios de desarrollo de aplicaciones de Inteligencia Artificial (IA), elaborado por la consultora Everest Group.

El informe analiza y evalúa la capacidad de desarrollo y expansión de aplicaciones empresariales integradas con IA, basándose en criterios exigentes como la innovación, el ecosistema de socios y el nivel de preparación del talento especializado en IA.

Este reconocimiento confirma la capacidad de FPT en el campo de la IA, desde la orientación estratégica y el diseño de soluciones hasta el desarrollo, la integración y la implementación de sistemas de IA en entornos reales.

En particular, FPT ha desarrollado IvyHub, una plataforma integrada de agentes de IA capaz de ayudar a las empresas a diseñar, desplegar y gestionar agentes de esta tecnología a gran escala.

IvyHub integra tecnologías de IA conversacional y automatización de procesos en una única plataforma, permitiendo que chatbots, asistentes virtuales y asistentes de voz operen de forma estable en entornos complejos y multinivel. Además, estos agentes no solo responden consultas, sino que también ejecutan tareas, coordinan procesos y facilitan la colaboración interna dentro de las organizaciones.

Diseñada específicamente para sectores como la banca, las finanzas y el comercio minorista, IvyHub se integra profundamente en los sistemas empresariales, acelerando la automatización inteligente a gran escala.

Cabe destacar que la plataforma puede implementarse directamente sobre la infraestructura de la multinacional tecnológica estadounidense NVIDIA, lo que refuerza la ventaja competitiva en rendimiento para las empresas que buscan desplegar agentes de IA en todo su ecosistema.

Según Dao Duy Cuong, director de Transformación Digital y Tecnología de FPT Software, la compañía prioriza el apoyo a las empresas en la integración de agentes de IA en entornos operativos reales, mediante mecanismos de control adecuados y un profundo conocimiento de las operaciones en sectores específicos, así como capacidades de integración en sistemas centrales.

El grupo reafirma su compromiso de seguir invirtiendo en el desarrollo de herramientas y soluciones de IA, así como en marcos de implementación responsable, con el objetivo de acelerar la adopción de la IA y generar valor de forma más rápida.

Con la IA como pilar estratégico de crecimiento, FPT centra su desarrollo en tres ejes: transformación digital, transformación intelectual y transición verde.

El grupo también ha lanzado FleziPT, una plataforma “AI-First” que ofrece soluciones integrales de transformación digital basadas en IA, personalizables según las necesidades de cada sector y gestionadas por expertos tecnológicos especializados.

Asimismo, FPT coopera con la multinacional estadounidense NVIDIA para construir fábricas de IA en Japón y Vietnam, sistemas de supercomputación situados entre los 40 más potentes del mundo según el benchmark Linpack, y mantiene colaboraciones con el Instituto Mila (Centro de Inteligencia Artificial de Quebec, Montreal) en investigación de IA, además de ser miembro fundador de la Alianza de IA liderada por IBM y Meta./.