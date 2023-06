Fotógrafo vietnamita gana segundo premio en concurso internacional de fotografía oceánica

Hanoi (VNA) La foto “Jardín de Coral de Hon Yen”, del fotógrafo Nguyen Ngoc Thien (Ciudad Ho Chi Minh), ganó el segundo premio en la categoría "Arrecifes de coral del mundo" del Concurso Internacional de Fotografía Oceánica 2023, según la Voz de Vietnam (VOV).

Las alfombras de coral emergen cuando la marea retrocede en Hon Yen, Phu Yen. (Foto: Nguyen Ngoc Thien)

The Ocean Geographic Pictures of the Year Awards (OGPICOTY) es un concurso anual de fotografía organizado por la Ocean Geographic Society y la revista Ocean Geographic, con sede en Australia. Este año es la décima edición del concurso ha atraído a miles de entradas para competir en 17 categorías diferentes.

Según los resultados anunciados el 9 de junio, Nguyen Ngoc Thien es el único fotógrafo vietnamita cuya foto ganó el premio. Además, también ganó un accésit en la categoría "Retrato de animales" con la obra “Puffer fish and plastic cups” tomada durante un viaje de submarinismo en el archipiélago de Nam Du, Kien Giang.

Dado que los arrecifes de coral son recursos naturales sensibles y vulnerables, las autoridades locales desaconsejan a la gente caminar sobre su superficie, ya que podría deformarlos o matarlos, destruyendo el hábitat de muchas especies marinas./.