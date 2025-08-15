Fortalecen lazos entre Vietnam y Laos en el marco del 80.º aniversario de Policía Popular de Vietnam

Vientiane (VNA) –La Oficina de Representación del Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam en Laos organizó el día 13 de agosto en Vientiane un acto conmemorativo por el 80.º aniversario del Día Tradicional de la Policía Popular de Vietnam (19 de agosto de 1945).

Exposición fotográfica conmemorativa del 80.º aniversario de la Policía Popular de Vietnam (19 de agosto de 1945) en Vientiane (Foto: VOV)



A la ceremonia asistieron destacadas autoridades de Laos, entre ellas el viceprimer ministro y ministro de Seguridad Pública, Vilay Lakhamphong; el ministro de Defensa Nacional, Khamlieng Outhakaysone; el embajador de Vietnam en Laos, Nguyen Minh Tam, así como numerosos agentes de policía de ambos países.



En su intervención, el mayor general Huynh Tan Hanh, jefe de la Oficina de Representación del Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam en Laos, subrayó la sólida cooperación y el respaldo mutuo entre las fuerzas policiales de ambos países a lo largo de ocho décadas.



También expresó su confianza en que, en el futuro, la cooperación integral entre los ministerios de Seguridad Pública de Vietnam y Laos en todos los ámbitos de trabajo seguirá siendo un elemento clave y un pilar esencial de la relación bilateral, capaz de responder a las demandas y desafíos de la nueva etapa, preservando y promoviendo la especial y duradera amistad entre ambas naciones.

Por su parte, el viceprimer ministro Vilay Lakhamphong destacó que los logros de la Seguridad Pública de Laos no habrían sido posibles sin el apoyo incondicional de sus homólogos vietnamitas, y manifestó su profundo agradecimiento al Partido, al Gobierno y al pueblo de Vietnam.



Como parte de las actividades conmemorativas por el 80.º aniversario, la Oficina de Representación del Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam en Laos celebró en la tarde del 14 de agosto en Vientiane una reunión entre representantes de las fuerzas de seguridad de ambos países./.