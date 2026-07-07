Fortalecen la especial amistad entre Vietnam y Cuba

Quang Tri, Vietnam (VNA) - El cónsul general de Cuba en Ciudad Ho Chi Minh, Mauricio Alejandro Martínez Duque, al frente de una delegación, realizó una visita de trabajo al Hospital de Amistad Vietnam-Cuba en Dong Hoi, en la provincia de Quang Tri.

En la sesión de trabajo. (Foto: VNA)

Durante la reunión con la dirección del Hospital de Amistad Vietnam-Cuba en Dong Hoi y la Asociación de Amistad Vietnam-Cuba de la provincia de Quang Tri, Martínez Duque compartió las dificultades que enfrenta actualmente la nación caribeña.

Asimismo, destacó que Vietnam, en general, y la provincia de Quang Tri, en particular, han permanecido al lado del pueblo cubano, brindándole apoyo y solidaridad en los últimos años.

El diplomático expresó su deseo de que los lazos de solidaridad y amistad entre ambos países continúen fortaleciéndose y desarrollándose en el futuro.

En respuesta, los directivos del Hospital de Amistad Vietnam-Cuba en Dong Hoi reconocieron el afecto y el apoyo que el pueblo cubano ha brindado a Vietnam durante más de 65 años de relaciones diplomáticas entre ambos países, y reafirmaron su compromiso de preservar y fortalecer la especial relación de amistad.

De cara al futuro, el hospital aspira a mantener la cooperación con los especialistas cubanos que trabajan en la institución y coordinar la organización de actividades de amistad entre ambos países, especialmente con motivo del centenario del natalicio del líder histórico cubano Fidel Castro (13 de agosto de 1926 – 2026).

En ocasión de la visita, el cónsul general de Cuba en Ciudad Ho Chi Minh y representantes de las instituciones participantes depositaron una ofrenda floral ante el monumento al presidente Fidel Castro, ubicado en el recinto del hospital.

El Hospital de Amistad Vietnam-Cuba en Dong Hoi fue una obra cuya construcción fue decidida por el líder de la mayor de las Antillas Fidel Castro como obsequio para la entonces provincia durante su histórica visita a Quang Binh - Quang Tri en 1973. Tras 45 años de desarrollo, el hospital se ha consolidado como uno de los principales centros de salud de la región, ofreciendo servicios de atención sanitaria a la población de Quang Tri y las zonas vecinas./.