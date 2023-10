Fortalecen coordinación entre Gobierno y Frente de la Patria de Vietnam

El primer ministro Pham Minh Chinh y el presidente del Comité Central del FPV, Do Van Chien, copresidieron el evento.

En el acto de rúbrica (Foto: VNA)



Según los participantes, durante los 15 años de implementación de la Resolución Conjunta No. 19/2008/NQLT/CP-UBTUMTTQVN sobre la regulación de la coordinación entre el gobierno y el Presidium del Comité Central del FPV, los contenidos definidos en el Reglamento se ha aplicado bien, garantizando mejor los derechos y obligaciones fundamentales de los ciudadanos.



En su intervención, Pham Minh Chinh pidió al FPV continuar coordinando estrechamente con el gobierno, para alcanzar los objetivos de un pueblo rico, un país poderoso y una sociedad democrática, justa y civilizada.



Por su parte, Do Van Chien afirmó que la firma y aplicación del reglamento de coordinación contribuyó a mejorar la eficiencia de la gestión estatal del gobierno, así como la calidad del contenido y los métodos operativos del FPV.



En la reunión, Pham Minh Chinh y Do Van Chien firmaron una resolución conjunta sobre la coordinación entre el gobierno y el Presidium del Comité Central del FPV en el nuevo período./.