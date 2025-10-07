Fortalecen conectividad empresarial entre Vietnam y Japón

Tokio (VNA) - La Junta Directiva de la Asociación Empresarial de Vietnam en Japón (VJBA) para el período 2025-2028 inició la víspera en Tokio, marcando un hito para las empresas vietnamitas en el país del Sol Naciente.



El embajador de Vietnam en Japón, Pham Quang Hieu (centro), entrega flores para felicitar a la nueva Junta Directiva de la Asociación Empresarial de Vietnam en Japón. (Foto: VNA)





Fundada en septiembre de 2013, la VJBA ha experimentado una expansión constante, tanto en escala como en alcance de actividades. La entidad cuenta actualmente con 41 miembros, cumpliendo su misión y sirviendo como una red de apoyo confiable para las empresas y emprendedores vietnamitas que operan en Japón. También desempeña un papel crucial como puente que conecta a las empresas de ambos países.



Al revisar el desempeño de la asociación durante el período 2023-2025, el vicepresidente permanente, Dinh Anh Minh, afirmó que la VJBA ha ampliado su red con la incorporación de 12 nuevos miembros. Además, ha mejorado la promoción comercial entre Vietnam y Japón, fomentado la cooperación bilateral y apoyado a la comunidad empresarial.



Por otro lado, señaló que la VJBA ha participado activamente en actividades comunitarias, recaudando más de 2 millones de yenes (13 mil 300 dólares) para ayudar a los japoneses y vietnamitas afectados por el terremoto de la península de Noto, además de donar alrededor de 12 mil dólares a las localidades centrales de Vietnam afectadas por el tifón Yagi.



Con base en estos logros, la VJBA ha definido sus orientaciones para el nuevo mandato, que incluyen el fortalecimiento de la conectividad empresarial, la promoción de la transformación digital, la ampliación de la cooperación estratégica con las autoridades de ambos países y el refuerzo del apoyo a la comunidad vietnamita en Japón. La asociación también aspira a aumentar su membresía a 100 en 2026 mediante campañas de comunicación, creación de redes y programas de asistencia práctica.

En su intervención en el evento, el embajador de Vietnam en Japón, Pham Quang Hieu, elogió el papel y los logros de la VJBA y expresó su esperanza de que la asociación siga creciendo tanto en tamaño como en calidad. Reafirmó el compromiso de la embajada de acompañar a las empresas y emprendedores vietnamitas en Japón y de crear las mejores condiciones posibles para su futuro desarrollo.



En nombre de la nueva Junta Directiva de nueve miembros, la presidenta de la VJBA, Tong Thi Kim Giao, directora del Grupo Motiti, se comprometió a impulsar la asociación y contribuir al desarrollo de la comunidad vietnamita en Japón, así como a la relación entre ambos países./.