Fortalecen colaboración entre Seguridad Pública, Defensa y Asuntos Exteriores en Vietnam

Hanoi (VNA) – El Ministerio de Seguridad Pública, junto con el Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio de Relaciones Exteriores, llevó a cabo hoy la ceremonia de firma del Reglamento sobre la coordinación del trabajo entre los tres ministerios. La ceremonia contó con la presencia del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, el presidente Luong Cuong y el primer ministro Pham Minh Chinh.



El secretario general del Partido Comunista , To Lam, el presidente, Luong Cuong, y el primer ministro, Pham Minh Chinh, presenciaron la firma de las nuevas normas de coordinación entre los Ministerios de Seguridad Pública, Defensa Nacional y Relaciones Exteriores el 6 de diciembre. (Foto: VNA)





El general Luong Tam Quang, ministro de Seguridad Pública; el general Phan Van Giang, ministro de Defensa Nacional; y el ministro de Relaciones Exteriores Le Hoai Trung presidieron conjuntamente la firma. También asistieron líderes del Buró Político, la Secretaría y de los ministerios involucrados.



El evento se celebró en el marco del 81.º aniversario de la fundación del Ejército Popular de Vietnam y del 36.º aniversario del Día de la Defensa Nacional.



En nombre de los jefes de los tres ministerios, el ministro Luong Tam Quang resaltó que, a lo largo de las distintas etapas de la Revolución, bajo el liderazgo del Partido y la gestión del Estado, la coordinación entre la Policía, el Ejército y el Ministerio de Relaciones Exteriores se ha desarrollado de manera natural, creando una verdadera “simbiosis estratégica” que ha contribuido al cumplimiento de los objetivos del Partido.



La historia demuestra que los éxitos en la lucha por la liberación, la reunificación nacional y los 40 años de renovación reflejan la importante contribución de la estrecha y eficaz cooperación entre estas tres fuerzas, guiadas sabiamente por el liderazgo del Partido, resaltó.

En el contexto actual, fortalecer la coordinación entre el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio de Relaciones Exteriores se vuelve una necesidad urgente. Esta colaboración es clave para generar un nuevo impulso y capacidad de respuesta frente a los desafíos, movilizar al máximo los recursos nacionales y extranjeros, y garantizar la implementación exitosa de la Resolución del XIII Congreso Nacional y los objetivos estratégicos del Partido, incluyendo paz, estabilidad, desarrollo sostenible, calidad de vida y bienestar de la población.



El reglamento de coordinación firmado busca mejorar la eficacia de la cooperación, incorporando mecanismos como reuniones ministeriales anuales, con el objetivo de que esta relación alcance su máximo potencial, precisó.



Luong Tam Quang afirmó que la firma representa un paso concreto que refleja la firme determinación de los tres ministerios para implementar la Resolución del XIII Congreso Nacional y las tareas estratégicas del Partido.



En esta ocasión, expresó su agradecimiento al secretario general To Lam, al presidente Luong Cuong, al premier Pham Minh Chinh y a los líderes del Partido y del Estado por su apoyo y por crear condiciones favorables para que la Seguridad Pública, el Ejército y el sector de Asuntos Exteriores cumplan con éxito sus responsabilidades./.