Fortalece Vietnam estrategia contra el lavado de dinero

Hanoi (VNA) – El viceprimer ministro de Vietnam, Nguyen Van Thang, firmó la Decisión No. 1139/QD-TTg, con fecha del 26 de junio de 2026, mediante la cual se aprueba el Plan de Acción Nacional para cumplir los compromisos asumidos por el Gobierno en materia de lucha contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

El puesto de control fronterizo del puesto fronterizo internacional de Lao Cai ha detectado e incautado numerosos casos de contrabando de divisas. Fuente: VNA

El Plan tiene como objetivo implementar plenamente los compromisos de Vietnam con el Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF), con vistas a que el país sea retirado de la Lista de Jurisdicciones bajo mayor vigilancia, garantizando al mismo tiempo la máxima protección de los intereses nacionales.

Según el Plan, para septiembre de 2026, los ministerios y organismos competentes deberán elaborar, aprobar y aplicar eficazmente políticas y planes de acción destinados a reducir los riesgos de lavado de dinero, sobre la base del Plan de Acción Nacional para el período 2023-2028. Asimismo, deberán establecer mecanismos para la supervisión de su ejecución, incluido el seguimiento de los programas de capacitación destinados a fortalecer la conciencia sobre los riesgos del lavado de dinero, la financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva entre las autoridades competentes.

Los ministerios y organismos también deberán proporcionar información y datos que demuestren la aplicación efectiva de las medidas de prevención; realizar evaluaciones adicionales de riesgo sobre los delitos precedentes con mayor probabilidad de incluir lavado de dinero, como los delitos ambientales y la trata sexual; y concluir las evaluaciones sectoriales al respecto en los ámbitos de los casinos, los juegos de azar con premios, los activos virtuales, las personas jurídicas y los acuerdos jurídicos.

El Plan también exige reforzar la cooperación internacional con socios extranjeros en materia de investigación, extradición, asistencia judicial mutua, intercambio de información de inteligencia financiera y localización de bienes relacionados con actividades delictivas. Asimismo, prevé garantizar recursos adecuados para las autoridades competentes y promover la firma de acuerdos de cooperación con el mayor número posible de socios internacionales.

El Ministerio de Seguridad Pública, la Fiscalía Popular Suprema, el Ministerio de Finanzas y el Banco Estatal de Vietnam, de acuerdo con sus respectivas competencias, coordinarán con los organismos pertinentes la elaboración de procedimientos prioritarios para la cooperación internacional, cuya finalización está prevista para enero de 2027. Las entidades competentes deberán establecer mecanismos para recopilar y consolidar estadísticas sobre solicitudes de asistencia judicial mutua, cooperación no formal y programas de formación para investigadores y fiscales, mientras que los organismos de inspección y supervisión fortalecerán el intercambio de información con sus homólogos extranjeros.

El Viceprimer Ministro designó al Banco Estatal de Vietnam como organismo responsable de coordinar y supervisar la ejecución del Plan. Antes del 1 de marzo, el 1 de julio y el 1 de noviembre de cada año, o cuando así lo solicite el FATF, el Banco recopilará la información, los datos y la documentación proporcionados por los ministerios y organismos competentes para elaborar los informes destinados al Primer Ministro, al Jefe del Comité Directivo de Lucha contra el Lavado de Dinero y al FATF./.