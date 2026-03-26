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Formación legal impulsa pesca responsable en provincia de Lam Dong

Las autoridades de la provincia altiplana vietnamita de Lam Dong organizaron recientemente un juicio simulado para educar a 200 pescadores locales sobre las leyes contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU).
En el juicio simulado. (Fuente: VNA)

 

Las autoridades de la provincia altiplana vietnamita de Lam Dong organizaron recientemente un juicio simulado para educar a 200 pescadores locales sobre las leyes contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU).

El programa tiene como objetivo difundir las leyes y alentar a los pescadores a implementar las directrices y lineamientos del Partido, así como las directivas del Gobierno, los niveles y las ramas en el combate contra la pesca IUU, contribuyendo al desarrollo sostenible del sector pesquero y al levantamiento de la "tarjeta amarilla" impuesta por la Comisión Europea a las exportaciones acuáticas nacionales.

Asimismo, busca fortalecer la solidaridad entre las fuerzas armadas y el pueblo, promoviendo la sinergia de la gran unidad nacional en la protección de la soberanía marítima y el mantenimiento de la seguridad y el orden en las zonas marinas e insulares de la Patria.

Al intervenir la víspera en el evento, el teniente coronel Nguyen Van Hien, comisario político del Equipo de Inspección Pesquera n.º 4, Comando de la Región 3 de la Guardia Costera, informó que el juicio no solo sirve para simular, sino también envía un mensaje contundente a toda la comunidad sobre la explotación pesquera legal, responsable y sostenible que es la única manera para proteger los medios de subsistencia a largo plazo, preservar los recursos acuáticos a favor de las generaciones futuras y unir fuerzas con todo el país para eliminar la "tarjeta amarilla".

El juicio simulado se basa en un caso penal real relacionado con la "organización de la emigración ilegal" y la "interrupción del funcionamiento de dispositivos electrónicos". En el cual, se recrean de forma vívida y visual las normas legales relativas a la explotación pesquera y los procesos de investigación y enjuiciamiento, lo que ayuda a las personas a comprender, acceder y mejorar fácilmente su conocimiento sobre el cumplimiento de la ley.

En la ocasión, el Comité Organizador también llevó a cabo diversas actividades significativas, sobre todo la distribución de material informativo; la firma de compromisos de no infringir la normativa sobre pesca IUU y la entrega de 30 obsequios a pescadores de familias desfavorecidas y a aquellos en situación difícil.

La provincia de Lam Dong cuenta con más de 8.210 embarcaciones pesqueras, de las cuales el 52,7% tienen entre 6 y menos de 12 metros de eslora. El 100% de los buques locales están registrados en la base de datos nacional de pesca; 7.234 aún cuentan con licencias válidas, lo que representa el 88,14%.

Reconociendo que la mencionada lucha es una tarea política crucial y a largo plazo, la provincia se ha centrado en implementar diversas soluciones para controlar estrictamente las actividades pesqueras y combatir la pesca IUU.

El enfoque principal se centra en mejorar los datos pesqueros y aumentar la eficiencia de la gestión de la flota, especialmente para los buques pesqueros de alto riesgo./.

VNA/VNP

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