Fomenten Vietnam y Singapur cooperación en materia de defensa

Hanoi (VNA)- El viceministro de Defensa de Vietnam, el teniente general Hoang Xuan Chien, y el secretario permanente de Defensa de Singapur, Chan Heng Kee, copresidieron hoy en Hanoi el decimocuarto Diálogo bilateral sobre Política de Defensa.

En el diálogo (Foto: VNA)



El evento tiene como objetivo reevaluar los resultados de la cooperación bilateral en materia de defensa en el último tiempo desde la reunión anterior en noviembre de 2022, así como intercambiar y acordar la dirección general de la cooperación bilateral en el futuro.



El 2023 es un año de especial importancia cuando los dos países celebran 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas y 10 años de la asociación estratégica, resaltó Xuan Chien y agregó que, sobre la buena base de los vínculos binacionales, la cooperación bilateral en materia de defensa se desarrolla de manera más profunda, sustantiva y eficiente.



Confirmó la política exterior de Vietnam de independencia, autodeterminación, paz, amistad, multilateralización, diversificación y política de defensa de los "cuatro no": no participar en alianzas militares; no asociar con un país para luchar contra otro; no permitir que países extranjeros establezcan bases militares o utilicen territorio para luchar contra terceros y no usar la fuerza ni amenazar con usarla en las relaciones internacionales.



En cuanto a la cuestión del Mar del Este, reiteró la postura constante de Vietnam de resolver pacíficamente los desacuerdos, sobre la base de las leyes internacionales, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.



A su vez, Chan Heng Kee confirmó que los nexos cooperativos en defensa contribuyen al fortalecimiento de la asociación estratégica Singapur-Vietnam.



En el diálogo, las dos partes destacaron que la cooperación bilateral de defensa logró resultados positivos mediante el intercambio de delegaciones y mantenimiento efectivo de mecanismos de consulta y diálogo.



Abogaron por continuar los esfuerzos para promover la cooperación de defensa en el futuro, centrándose en las áreas del intercambio de delegaciones en todos los niveles, mejora de los marcos y mecanismos de colaboración y la formación de recursos humanos y la cooperación entre las armadas y fuerzas aéreas.



También, formularon votos por impulsar la cooperación en campos potenciales como la ciberseguridad, la transformación digital, la medicina militar y la industria de defensa.



Ambas partes discutieron la situación mundial y regional y los temas de interés común y apreciaron el papel de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y los mecanismos liderados por esta agrupación.



Al final del diálogo, el teniente general Hoang Xuan Chien y Chan Heng Kee presenciaron la ceremonia de firma de un Memorando de Entendimiento sobre la cooperación en asistencia humanitaria y socorro en casos de desastre entre las autoridades concernientes de los dos países./.