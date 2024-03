Fomentan la cooperación entre Can Tho y Suiza en diversos campos

Can Tho, Vietnam (VNA)- El vicepresidente del Comité Popular de la provincia sureña de Can Tho, Nguyen Thuc Hien, sostuvo hoy una sesión de trabajo con el embajador de Suiza en Vietnam, Thomas Gass, sobre diversos temas, entre ellos la economía verde, energías renovables, agricultura de alta tecnología.

En el encuentro (Fuente: VNA)



En la cita, Nguyen Thuc Hien dijo que Vietnam, incluido Can Tho, siempre valora el apoyo del gobierno suizo a través de proyectos financiados con asistencia oficial para el desarrollo (AOD) que abordan la reducción de la pobreza, la protección del medio ambiente, la reforma administrativa, la agricultura, la educación y la capacitación, así como su asistencia a Vietnam para que disfrute de un trato comercial preferencial.



Can Tho ha estado participando activamente en actividades de cooperación con Suiza, especialmente en el campo económico, reiteró y expresó el deseo de una mayor colaboración en áreas de fortalezas de Suiza, como la transformación digital, la gestión de las finanzas públicas, la infraestructura urbana adaptable al cambio climático, la educación y formación, atención sanitaria y más.



Can Tho creará condiciones favorables para que las empresas suizas exploren oportunidades de inversión, afirmó.



Por su parte, Thomas Gass expresó el interés de Suiza en compartir experiencias en economías circulares y verdes, energías renovables y solar, que también son prioridades de Vietnam y Can Tho en particular. Por lo tanto, manifestó la aspiración de que los dos países continúen fortaleciendo la cooperación en estas áreas, tanto a nivel nacional como local.



Tras destacar que Suiza es uno de los miembros activos de la iniciativa para crear la Comisión del Río Mekong, dijo que a través de proyectos implementados y en curso, Suiza se ha esforzado por ayudar a localidades en zona aguas abajo como Can Tho a mejorar la adaptación al cambio climático./.