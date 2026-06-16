Flujo de crédito en Ciudad Ho Chi Minh impulsa el objetivo de crecimiento de dos dígitos

Una parte de Ciudad Ho Chi Minh. Foto: Huu Duyen – VNA

Como la localidad con el mayor volumen de crédito del país, Ciudad Ho Chi Minh espera que el sector bancario continúe desempeñando un papel clave en la canalización de capital hacia la producción, la infraestructura, la tecnología y el crecimiento verde, contribuyendo así al objetivo de alcanzar un crecimiento económico de dos dígitos en los próximos años.



Durante el seminario titulado “El sector bancario de la Región 2 acompaña a Ciudad Ho Chi Minh en el cumplimiento del objetivo de crecimiento de dos dígitos”, Vo Minh Tuan, director del Banco Estatal de Vietnam para la zona, informó que, según el plan de desarrollo socioeconómico de 2026, el sector bancario tiene como meta un crecimiento crediticio de alrededor del 15%, equivalente a una inyección de unos 30 mil millones de USD en la economía. Esta tarea resulta especialmente importante en un contexto en el que la ciudad impulsa objetivos de crecimiento ambiciosos.



El presidente del Comité Popular municipal, Nguyen Van Duoc, señaló que, para mantener una tasa de crecimiento cercana al 10% a largo plazo, la ciudad concentra recursos en sectores estratégicos capaces de generar avances significativos, como infraestructura de transporte, puertos marítimos, logística, zonas de libre comercio, industrias de alta tecnología, crecimiento verde, producción de semiconductores y el Centro Financiero Internacional. Asimismo, las autoridades se han comprometido a resolver durante 2026 todos los proyectos pendientes con el fin de desbloquear los flujos de inversión y ampliar el margen de crecimiento económico.



Por su parte, el gobernador del Banco Estatal de Vietnam, Pham Duc An, afirmó que alcanzar un crecimiento de dos dígitos en el período 2026-2030 constituye un objetivo y una aspiración de desarrollo para Ciudad Ho Chi Minh. Para lograrlo será necesario movilizar diversas fuentes de recursos, entre las cuales el crédito bancario desempeña un papel fundamental. También instó a los bancos comerciales a garantizar una gestión segura de los recursos financieros, evitando la competencia por las tasas de interés de captación, y a priorizar proyectos eficientes vinculados al crecimiento verde, la economía digital, la innovación y las actividades de alto valor agregado.



Además de garantizar el suministro de capital a la economía, las instituciones financieras están proponiendo soluciones destinadas a mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y a desarrollar un ecosistema financiero moderno. Según Phung Thi Binh, subdirectora general del banco Agribank, tras su proceso de reestructuración, el volumen total de recursos y créditos de la entidad en Ciudad Ho Chi Minh alcanza 19,2 mil millones de USD. Asimismo, Agribank dispone todavía de unos 3,84 mil millones de USD para participar en los programas de desarrollo socioeconómico de la urbe.



Tu Tien Phat, director general del Banco Comercial Asiático (ACB), destacó la necesidad de promover, junto al crédito tradicional, mecanismos de financiación de cadenas de suministro, financiación comercial y el uso de datos digitales en la concesión de préstamos. La aplicación de tecnologías y datos permitirá a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas, acceder más fácilmente al financiamiento, mejorando la asignación de recursos y la productividad de la economía.



Los expertos consideran que Ciudad Ho Chi Minh debe desarrollar de manera integral el mercado de capitales, las instituciones financieras y productos especializados para complementar el crédito bancario y reducir la dependencia de los préstamos tradicionales. En el contexto de la construcción del Centro Financiero Internacional y de la Zona de Libre Comercio, se espera que el sector bancario mantenga su papel de liderazgo en la transformación digital, la expansión de los pagos sin efectivo y el desarrollo de servicios financieros modernos./.