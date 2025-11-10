Fitch Ratings califica de estable la deuda externa de la Corporación de Electricidad del Norte de Vietnam

Hanoi (VNA)- Fitch Ratings ha evaluado la calificación de la deuda externa a largo plazo (IDR) de la Corporación de Electricidad del Norte de Vietnam (EVNNPC) en BB+, con una perspectiva estable, y la calificación de crédito soberana de Vietnam en BB+/Estable.

Nguyen Duc Thien, director general de EVNNPC, en la reunión. (Foto: https://npc.com.vn/)



Fitch explica que la evaluación de EVNNPC es equivalente a la del Grupo de Electricidad de Vietnam (EVN) debido a que EVN es una empresa estatal que posee el 100% de EVNNPC, además de la alta relación de apoyo entre la empresa matriz y la filial.



En cuanto a las perspectivas operativas, Fitch pronostica que la demanda de electricidad en Vietnam crecerá significativamente, alcanzando aproximadamente un 4,5% en 2025 y alrededor del 7% a medio plazo.



EVNNPC se beneficiará de esta tendencia debido a su amplia base de clientes, alta tasa de recuperación de cuentas por cobrar y bajo riesgo con los socios comerciales.



Fitch también destacó que EVNNPC mantiene una alta tasa de inversión (Capex) en los próximos años, con el objetivo de modernizar la red eléctrica, construir subestaciones y líneas de transmisión, para satisfacer la creciente demanda de electricidad e integrar fuentes de energía renovable conforme al Plan de Energía VIII.



A pesar de las grandes inversiones, EVNNPC mantiene un nivel bajo de apalancamiento financiero, con una relación deuda neta/EBITDA que se espera esté en el rango de 1,4x a 3,4x entre 2025 y 2028.



EVNNPC ha mantenido la calificación BB+ con perspectiva estable en los años 2023 y 2024./.