Finaliza la restauración de los artefactos de la Ciudadela Imperial de Thang Long

Hanoi (VNA) - La Asociación de Artesanos y Aldeas de Hanoi concluyó la restauración del tambor y el campanario del Sitio Patrimonial de la Ciudadela Imperial de Thang Long, y los entregó oficialmente al Centro de Conservación del Patrimonio de Thang Long – Hanoi.

En el evento. (Fuente: VGP)

El campanario, ahora ubicado junto a la torre del tambor, se ha convertido en un nuevo punto de referencia dentro del paisaje del sitio. Ambas estructuras representan el aporte de los artesanos locales y de las aldeas tradicionales en la conservación del patrimonio cultural.

La restauración forma parte de una iniciativa más amplia para preservar la autenticidad de los artefactos históricos y destacar el valor duradero de la artesanía vietnamita.

Reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad en 2010, la Ciudadela Imperial de Thang Long – Hanoi es un sitio emblemático, vinculado a la historia milenaria de la capital. También encierra la memoria colectiva y la identidad cultural del país, incluyendo el legado de las comunidades artesanales.

Ese mismo año, con motivo del milenio de Thang Long – Hanoi, la Asociación de Artesanos y Aldeas donó al sitio un gran tambor, un gong y una campana. Sin embargo, la exposición prolongada a las condiciones climáticas deterioró con el tiempo la superficie y la estructura del tambor, así como el campanario.

Ante esta situación, la asociación y el Centro de Conservación emprendieron un proyecto conjunto para restaurar ambos elementos, respetando sus dimensiones y diseño originales.

Con la participación de artesanos expertos, miembros de la asociación y empresas locales, el trabajo fue completado con éxito y el campanario ya ha sido reintegrado al sitio patrimonial./.