Fidesl Castro en Vietnam: Más medio siglo de una hermandad sin precedentes

La Habana (VNA)- Hace 52 años, en septiembre de 1973, cuando el suelo de Quang Tri aún exhalaba el humo de la guerra, un hecho marcó para siempre la historia de la solidaridad entre los pueblos de Cuba y Vietnam: La visita del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro Ruz.



Artículo publicado por la ACN sobre 52 años de hermandad sin precedentes entre los pueblos cubano y vietnamita (Foto: captura de pantalla)

Fidel Castro Ruz se convirtió en el primer y único jefe de Estado extranjero en visitar la zona liberada de Vietnam del Sur, en plena guerra.

Para conmemorar este acontecimiento histórico, la Agencia Cubana de Noticias (ACN) publicó un artículo de la autora Indira Ferrer Alonso sobre 52 años de hermandad sin precedentes entre los pueblos cubano y vietnamita.

En la mañana del 15 de septiembre, el Comandante en Jefe cruzó un puente de pontones sobre el río Ben Hai para mostrar al heroico pueblo vietnamita la solidaridad de los hijos de la nación caribeña, y acompañado por el entonces Primer Ministro Pham Van Dong, ondeó la bandera victoriosa de la brigada de Khe Sanh, del Ejército de Liberación de Tri Thien-Hue, y caminó entre trincheras, saludando uno a uno a los soldados, contó.

En sus palabras, pronunciadas frente a una multitud emocionada en la fortaleza 241, Fidel Castro resonó el compromiso irrenunciable: “¡Por Vietnam, Cuba está dispuesta a dar hasta su propia sangre!”, emociónó.

Aquella frase, según la autora, que aún estremece más de medio siglo después, sintetizó la esencia de la amistad entre dos naciones forjadas en la resistencia, la dignidad y el internacionalismo.

Hoy, 52 años después, aquella visita permanece intacta en la memoria de quienes la vivieron, dijo y manifestó que solo seis horas duró aquella jornada, pero bastaron para consolidar una amistad eterna: la visita del Comandante en Jefe a Quang Tri fue un símbolo de hermandad entre dos naciones unidas por los mismos ideales de paz, independencia y justicia social.

Cuba y Vietnam siguen caminando juntas y Fidel Castro vive en ese abrazo eterno que desafió la guerra y sembró la semilla de una solidaridad indestructible, afirmó.

Y como dijo Fidel Castro aquel día en las tierras de los anamitas: “Vietnam será diez veces más hermoso, como soñó el Presidente Ho Chi Minh. En esa construcción, Cuba siempre estará a su lado”, expresó./.