Festivales impulsan turismo cultural y desarrollo económico en Vietnam

Una presentaci ón artistica en la ceremonia de apertura del Festival de Primavera de Tay Yen Tu 2026. Foto: Danh Lam - VNA

En el ambiente festivo de la primavera, los festivales tradicionales se celebran de manera vibrante en todo Vietnam, no solo permitiendo al público reconectar con sus raíces y experimentar valores histórico-culturales, sino también reafirmando su papel como un recurso clave para impulsar el turismo y el desarrollo económico local.

Numerosos festivales han registrado un fuerte aumento del número de visitantes. El Festival de la Pagoda Huong (Hanoi), celebrado del 18 de febrero al 11 de mayo, atrajo a decenas de miles de personas desde el primer día, elevando el total de visitantes en los primeros días del año a casi 136 mil, un aumento del 138% respecto al mismo período de 2025. El Festival Giong en el templo Soc recibió más de 45 mil visitantes en sus tres días principales, mientras que el complejo Yen Tu (Quang Ninh) acogió a más de 60 mil personas en solo tres días.

Estas cifras evidencian el creciente atractivo del turismo de festivales, impulsado no solo por la innovación en la organización, sino también por un cambio de enfoque que considera los festivales como productos de turismo cultural y no únicamente como prácticas de carácter espiritual.

Cabe destacar que diversas localidades han desarrollado recorridos experienciales vinculados al patrimonio. En el Festival Con Son – Kiep Bac 2026, la mejora de los circuitos temáticos contribuyó a atraer cerca de 138 mil visitantes en diez días, un 30% más interanual. Asimismo, algunos destinos han comenzado a implementar recorridos nocturnos y programas artísticos especiales, ampliando su capacidad de atracción.

Según la Organización Mundial del Turismo, el turismo de festivales genera más de 50 mil millones de dólares anuales en Asia y más de 200 mil millones de dólares a nivel mundial. Con más de ocho mil festivales, en su mayoría vinculados a sistemas patrimoniales y tradiciones de larga data, Vietnam dispone de un notable potencial para desarrollar este segmento, identificado además como prioridad en las estrategias nacionales de turismo cultural.

No obstante, persisten limitaciones: muchos festivales carecen de elementos distintivos, los productos siguen siendo poco diversificados y la sobrecarga estacional es frecuente, mientras la capacidad de retener a los visitantes sigue siendo limitada.

Expertos recomiendan priorizar la inversión en festivales emblemáticos, en lugar de un desarrollo disperso, así como vincularlos con otros productos turísticos —gastronomía, descanso, artesanía— para crear experiencias integrales.

Asimismo, la adopción de un enfoque centrado en la “gestión de la experiencia”, el uso de tecnología y la construcción de narrativas culturales atractivas contribuirán a mejorar la competitividad. La articulación de espacios patrimoniales y el desarrollo de productos durante todo el año se perfilan como soluciones clave para convertir los festivales en motores de desarrollo sostenible del turismo y la economía local./.