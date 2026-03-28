Festival del Templo de los Reyes Hung 2026 incluirá por primera vez una exposición internacional de arte

El festival tendrá lugar del 17 al 26 de abril de 2026 (del primer al décimo día del tercer mes lunar) en el Complejo Histórico Nacional Especial del Templo de los Reyes Hung. Foto: VNA

El Festival del Templo de los Reyes Hung y la Semana de Cultura y Turismo de la Tierra Ancestral 2026 se celebrarán con una escala y un espacio ampliados, con nuevas actividades destinadas a reforzar su atractivo cultural y turístico.

Durante una rueda de prensa celebrada hoy, el director del Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de la provincia de Phu Tho, Duong Hoang Huong, informó que el programa de este año ha sido reorganizado de forma más racional y flexible respecto a 2025, al tiempo que promueve una mayor participación de organizaciones, empresas y la comunidad.

Entre las novedades figura la reanudación del Festival de Cultura Popular Callejera, vinculado al programa “Colores del Turismo”, así como la presentación de las actuaciones más destacadas del Festival de Arte Popular.

En particular, el evento acogerá por primera vez una exposición internacional de bellas artes, orientada a ampliar los intercambios culturales y proyectar la imagen de la “tierra ancestral” de Vietnam al mundo.

El vicepresidente del Comité Popular provincial Nguyen Huy Ngoc destacó que la celebración no solo rinde homenaje a los Reyes Hung, fundadores legendarios de la nación, sino que también representa una oportunidad para promover los valores culturales del territorio y fortalecer el desarrollo turístico local.

El festival tendrá lugar del 17 al 26 de abril de 2026 (del primer al décimo día del tercer mes lunar) en el Complejo Histórico Nacional Especial del Templo de los Reyes Hung y en diversas localidades de la provincia, con una parte ceremonial basada en rituales tradicionales y otra festiva que incluirá más de 25 actividades culturales, deportivas y turísticas.

Como parte del programa, Phu Tho organizará además el tour nocturno “Templo de los Reyes Hung: sagrada fuente ancestral”, del 7 al 21 de abril, y un espectáculo de fuegos artificiales de gran altura el 25 de abril a las 21:30 (hora local) en el puente peatonal del parque Van Lang, en la ciudad de Viet Tri./.