Festival de Turismo y Ao Dai de Hanoi reafirma valor cultural del traje tradicional de Vietnam

Hanoi (VNA) – El Festival de Turismo y Ao Dai de Hanoi 2025 concluyó el 9 de noviembre en el Museo de Hanoi, conmemorando la belleza cultural de este traje tradicional y promoviendo la imagen de Hanoi como una capital “civilizada, creativa y rica en patrimonio” ante visitantes nacionales e internacionales.

Una presentación de Ao Dai. (Foto: VNA)



Nguyen Tran Quang, subdirector del Departamento de Turismo de Hanoi, destacó que el festival, celebrado durante cuatro días, cumplió una doble misión: honrar y preservar el patrimonio cultural inmaterial del Ao Dai, al tiempo que impulsó el turismo y elevó la conciencia pública, especialmente entre los jóvenes, sobre la importancia de la identidad cultural nacional.



Expresó su confianza en que el festival continuará actuando como un “embajador turístico”, promoviendo a Hanoi como un destino seguro, amistoso, de alta calidad y atractivo.



Como un evento cultural y turístico anual dentro del Festival Thang Long–Hanoi, la edición de este año contó con casi 80 pabellones de diseñadores de moda, aldeas artesanales, marcas y escuelas de diseño.

Reconocidos nombres como Duc Hung, La Hang, Ngoc Han, Quang Hoa y Quyen Nguyen participaron junto a artesanos tradicionales de las aldeas de seda Van Phuc y sastrería Trach Xa, ofreciendo a los visitantes una experiencia cultural vibrante. El festival atrajo a decenas de miles de asistentes que disfrutaron de exposiciones, zonas fotográficas y espectáculos artísticos que recreaban emblemas de Hanoi, como el Khue Van Cac en el Templo de la Literatura (Van Mieu – Quoc Tu Giam).



Uno de los momentos más destacados fue el espectáculo inaugural “Ao Dai de Hanoi – Esplendor de un Patrimonio Elegante”, que presentó la evolución del Ao Dai desde la aldea artesanal de Trach Xa hasta todas las regiones de Vietnam, combinando la creatividad moderna con el encanto tradicional.



El festival también incluyó el programa “Amo Hanoi” para niños, con la participación de cientos de jóvenes modelos que lucieron coloridas colecciones de Ao Dai, fomentando el orgullo y el amor por el traje nacional.



El concurso de diseño “Ao Dai – Conectando el Patrimonio” destacó diez colecciones estudiantiles, otorgando el primer premio a “Mil años fluyendo, vida renovada”, de los alumnos de la Universidad de Economía y Tecnología Industrial.



Otro punto destacado fue la presentación multitudinaria “Mujeres de la capital en integración y desarrollo 2025”, que reunió a más de 600 mujeres y diseñadores profesionales para rendir homenaje a la elegancia y confianza de la mujer vietnamita en la era moderna.



Tras el festival, los organizadores celebrarán el Desfile de Ao Dai de Hanoi 2025 el 15 de noviembre en la plaza Dong Kinh Nghia Thuc y el paseo peatonal del lago Hoan Kiem, junto con el recorrido en autobús “Tocando el otoño de Hanoi”, que invita a los visitantes a explorar la ciudad vistiendo el Ao Dai.



El festival reafirmó el valor cultural y estético del Ao Dai en la vida contemporánea, realzando la imagen de Hanoi como una capital elegante, acogedora e innovadora./.