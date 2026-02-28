Festival de Primavera Tay Yen Tu impulsa la proyección del patrimonio cultural

Funcionarios, monjes y monjas budistas ofrecen incienso en la ceremonia de apertura del Festival de Primavera de Yen Tu 2026. Foto: VNA

El Festival de Primavera Tay Yen Tu (Yen Tu Occidental) 2026 fue inaugurado hoy en el complejo turístico espiritual y ecológico Tay Yen Tu, en la provincia norteña de Bac Ninh, con la participación de numerosos budistas y visitantes nacionales e internacionales.



La ceremonia, celebrada en la plaza del campanario de Hoa Nghiem, coincidió con el reciente reconocimiento por parte de la UNESCO del Complejo de Monumentos y Paisajes Yen Tu – Vinh Nghiem – Con Son, Kiep Bac - que abarca las provincias de Quang Ninh, Bac Ninh y Hung Yen - como Patrimonio Cultural de la Humanidad.



El acto puso de relieve los esfuerzos de las autoridades locales por preservar y promover los valores culturales e históricos del sitio.



El secretario del Comité del Partido y presidente del Consejo Popular de la comuna de Tay Yen Tu, Le Duc Thang, destacó la relevancia histórica y espiritual del lugar, vinculado al legado del rey monje Tran Nhan Tong (1258-1308), fundador de la escuela zen Truc Lam, cuyas enseñanzas promueven la armonía, la paz y la conexión entre la vida espiritual y la vida cotidiana.



Según él, Tay Yen Tu no solo es escenario de festividades tradicionales, sino también un espacio donde confluyen valores que han moldeado el carácter del pueblo vietnamita, en especial el patriotismo y la aspiración a la paz.



Añadió que el reconocimiento de la UNESCO reafirma el valor universal excepcional del complejo y abre nuevas oportunidades para posicionar a Tay Yen Tu como destino cultural y espiritual de referencia, contribuyendo a proyectar la imagen de Vietnam como un país pacífico, humanista y comprometido con el desarrollo sostenible.



La inauguración incluyó rituales tradicionales, espectáculos artísticos y una ceremonia de toque de campanas por la paz, en la que se expresaron deseos de prosperidad nacional y bienestar para la población.



Durante el festival se desarrollan múltiples actividades culturales y espirituales destinadas a fortalecer el orgullo nacional, promover el turismo y atraer inversiones.



Las autoridades locales aspiran a consolidar Tay Yen Tu como un destacado centro de turismo cultural y espiritual, en apoyo al desarrollo socioeconómico sostenible de la provincia de Bac Ninh y de la región en su conjunto./.