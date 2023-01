Festival de la pagoda Huong en Hanoi comenzará a fines de enero

Hanoi (VNA)- El paisaje pintoresco del complejo de la pagoda Huong hace que los visitantes se sientan como si estuvieran perdidos en un país “de las hadas”.El Festival de la pagoda Huong (Perfume) de tres meses, el más largo de su tipo en Vietnam, comenzará el 23 de enero (el segundo día del Año Nuevo Lunar) en el distrito de My Duc, en las afueras de Hanoi, según el Comité Popular del distrito.La ceremonia de apertura del festival se llevará a cabo el 27 de enero en la pagoda Thien Tru. El festival incluirá novedades como la venta de entradas online y coches eléctricos. Los organizadores cobrarán 80 000 dong (3 dólares) por adulto y 40 000 dong (1,5 dólares) por niño por la entrada.El festival suele estar más concurrido entre el 15 y el 20 del segundo mes del calendario lunar, ya que este período marca las celebraciones principales. Sin embargo, desde el primer día del Año Nuevo Lunar, miles de turistas y peregrinos acuden a la tierra sagrada para rezar por un año próspero y feliz.Ubicado a unos 60 kilómetros al suroeste de Hanói, el lugar pintoresco del complejo de la pagoda Huong, catalogado como sitio nacional de reliquias en diciembre de 2017, hace que los visitantes no puedan evitar tener la sensación de perderse en un país de hadas La peregrinación al complejo de la pagoda Huong durante el festival es un viaje espiritual a la tierra budista. Los visitantes recorren pagodas, templos y cuevas, que son las principales atracciones, y participan en ceremonias para pedir bendiciones a Buda.Construido a finales del siglo XVII, el Complejo de la pagoda Huong tiene muchas pagodas, templos y cuevas llenas de hermosas estalactitas y estalagmitas.La primavera es ideal para que vietnamitas y extranjeros vengan a la pagoda. Los visitantes tienen la oportunidad de vivir en un ambiente bullicioso de un festival de primavera en medio de un hermoso paisaje.En 2020 y 2021, el Festival de la pagoda Huong no se llevó a cabo debido a la COVID-19, mientras que en 2022, el Festival de la pagoda Huong estuvo abierto a los visitantes, pero el número de visitantes fue limitado debido a las estrictas normas de prevención y control contra la pandemia. VNA/PCV