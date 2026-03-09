Festival cultural vietnamita atrae público en París

París (VNA) La Asociación vietnamita “Huong Sac” en Europa organizó recientemente en París el programa artístico "Colores de la Primavera" con diversas actuaciones únicas, contribuyendo a presentar y difundir los valores culturales tradicionales del país indochino ante los amigos internacionales.

Una de las actuaciones artísticas en el evento. (Fuente: VNA)

Con la presencia de numerosos cantantes, músicos y artistas vietnamitas y franceses, el espectáculo mostró a los espectadores artes populares icónicas como el canto "Quan ho" (dúo de amor) y el Cai Luong, uno de los géneros teatrales tradicionales, y la práctica ritual del Then, inscrita por la UNESCO como Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad.

Además, las presentaciones de danza artística y los desfiles de ao dai (traje tradicional de la mujer vietnamita) crearon un panorama cultural vibrante, que refleja la belleza de las diferentes zonas de Vietnam.

Según Alain Vu Duc Hoang Mi, presidente de la Asociación, el programa "Colores de Primavera" fue lanzado con el objetivo de divulgar la cultura vietnamita entre la comunidad internacional que vive y trabaja en la capital de Francia, París.

La Asociación se estableció en Francia el 21 de enero de 2016, con la meta de promover la identidad cultural de la nación sudesteasiática en Europa y fortalecer el intercambio cultural.

Como parte de sus actividades, la Asociación ha llevado imparte una serie de clases para enseñar la cultura vietnamita, sobre todo lecciones de música, instrumentos musicales tradicionales, idioma materno y gastronomía tradicional de las tres regiones de la tierra natal./.