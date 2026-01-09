Báo Ảnh Việt Nam

Feria Nacional de Primavera 2026 se celebrará en febrero en Hanoi

La Feria Nacional de Primavera 2026 se celebrará en febrero en Hanoi para promover productos vietnamitas, impulsar el consumo y fortalecer el desarrollo nacional.

Hanoi (VNA) – La Feria Nacional de Primavera 2026 se llevará a cabo a principios de febrero en el Centro de Exposiciones de Vietnam (VEC) en Hanoi, con el fin promover los productos nacionales, incentivar el consumo y dar un nuevo impulso al país en su camino hacia una nueva etapa de desarrollo.

    La Feria Nacional de Primavera 2026 se llevará a cabo a principios de febrero en el Centro de Exposiciones de Vietnam (VEC) en Hanoi. (Fuente: VNA)

La feria, organizada bajo la propuesta del Ministerio de Industria y Comercio, se celebrará del 4 al 8 de febrero en el distrito de Dong Anh, Hanoi, y se llevará a cabo bajo el lema "Conectando la Prosperidad: Una Primavera Gloriosa". El evento será oficialmente conocido como la Segunda Feria Nacional - Primavera 2026.

Este evento está programado para coincidir con el Año Nuevo Lunar y se realizará poco después del XIV Congreso Nacional del Partido.

Según el viceprimer ministro Bui Thanh Son, quien presidió una reunión el 8 de enero para revisar la propuesta, se espera que esta fecha genere un ambiente festivo y vibrante en todo el país, promoviendo el consumo interno y priorizando los productos vietnamitas.

La feria también será una oportunidad para impulsar la campaña "Los vietnamitas priorizan el uso de productos vietnamitas" y para mostrar la cultura tradicional del Tet a los visitantes internacionales.

Para garantizar una organización más eficiente, el viceprimer ministro pidió al Ministerio de Industria y Comercio, como encargado principal, que trabaje en estrecha colaboración con los Comités Populares de Hanoi, Ciudad Ho Chi Minh y otras localidades, así como con el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo. Se debe completar el diseño del evento, asegurando que las zonas de productos estén bien definidas, abarcando sectores como productos agrícolas, textiles, calzado y muebles de madera, para evitar la duplicación de stands.

También se sugirió al Ministerio de Industria y Comercio considerar la posibilidad de ampliar la duración de la feria, de cinco días a una semana, para ofrecer más oportunidades a los residentes y visitantes internacionales de explorar, comprar y disfrutar del evento.

En cuanto al financiamiento, el viceprimer ministro Bui Thanh Son destacó que la Feria Nacional de Primavera debe posicionarse como una marca nacional a largo plazo, lo que requiere apoyo del presupuesto estatal. Solicitó al Ministerio de Finanzas que revisara los mecanismos de financiación, mientras que instruyó al Ministerio de Industria y Comercio para que preparara un presupuesto detallado y transparente, basándose en las lecciones aprendidas de la organización de la Feria de Otoño anterior, para presentarlo al Gobierno.

Dado el corto tiempo de preparación, se instó a los Ministerios y organismos a agilizar el proceso, cumpliendo con todas las normativas legales, garantizando la transparencia y evitando el despilfarro o prácticas negativas.

Se encargó al Ministerio de Industria y Comercio la tarea de finalizar la propuesta y presentarla al Primer Ministro antes del 9 de enero. Además, se alentó a las autoridades locales y empresas a colaborar estrechamente con los medios de comunicación para promover ampliamente el evento y los productos participantes./.

