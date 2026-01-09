Feria Nacional de Primavera 2026 se celebrará en febrero en Hanoi

Hanoi (VNA) – La Feria Nacional de Primavera 2026 se llevará a cabo a principios de febrero en el Centro de Exposiciones de Vietnam (VEC) en Hanoi, con el fin promover los productos nacionales, incentivar el consumo y dar un nuevo impulso al país en su camino hacia una nueva etapa de desarrollo.

La feria, organizada bajo la propuesta del Ministerio de Industria y Comercio, se celebrará del 4 al 8 de febrero en el distrito de Dong Anh, Hanoi, y se llevará a cabo bajo el lema "Conectando la Prosperidad: Una Primavera Gloriosa". El evento será oficialmente conocido como la Segunda Feria Nacional - Primavera 2026.

Este evento está programado para coincidir con el Año Nuevo Lunar y se realizará poco después del XIV Congreso Nacional del Partido.

Según el viceprimer ministro Bui Thanh Son, quien presidió una reunión el 8 de enero para revisar la propuesta, se espera que esta fecha genere un ambiente festivo y vibrante en todo el país, promoviendo el consumo interno y priorizando los productos vietnamitas.

La feria también será una oportunidad para impulsar la campaña "Los vietnamitas priorizan el uso de productos vietnamitas" y para mostrar la cultura tradicional del Tet a los visitantes internacionales.

Para garantizar una organización más eficiente, el viceprimer ministro pidió al Ministerio de Industria y Comercio, como encargado principal, que trabaje en estrecha colaboración con los Comités Populares de Hanoi, Ciudad Ho Chi Minh y otras localidades, así como con el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo. Se debe completar el diseño del evento, asegurando que las zonas de productos estén bien definidas, abarcando sectores como productos agrícolas, textiles, calzado y muebles de madera, para evitar la duplicación de stands.

También se sugirió al Ministerio de Industria y Comercio considerar la posibilidad de ampliar la duración de la feria, de cinco días a una semana, para ofrecer más oportunidades a los residentes y visitantes internacionales de explorar, comprar y disfrutar del evento.

En cuanto al financiamiento, el viceprimer ministro Bui Thanh Son destacó que la Feria Nacional de Primavera debe posicionarse como una marca nacional a largo plazo, lo que requiere apoyo del presupuesto estatal. Solicitó al Ministerio de Finanzas que revisara los mecanismos de financiación, mientras que instruyó al Ministerio de Industria y Comercio para que preparara un presupuesto detallado y transparente, basándose en las lecciones aprendidas de la organización de la Feria de Otoño anterior, para presentarlo al Gobierno.

Dado el corto tiempo de preparación, se instó a los Ministerios y organismos a agilizar el proceso, cumpliendo con todas las normativas legales, garantizando la transparencia y evitando el despilfarro o prácticas negativas.

Se encargó al Ministerio de Industria y Comercio la tarea de finalizar la propuesta y presentarla al Primer Ministro antes del 9 de enero. Además, se alentó a las autoridades locales y empresas a colaborar estrechamente con los medios de comunicación para promover ampliamente el evento y los productos participantes./.