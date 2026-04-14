Feria ITE HCMC impulsa proyección del turismo de Vietnam en mapa mundial

Hoi An es uno los destinos más bellos del mundo en 2026 (Foto: VNA)

Bajo el lema “Conexión dinámica, destino global”, la Feria Internacional de Turismo de Ciudad Ho Chi Minh (ITE HCMC 2026) prevé generar más de 20.000 encuentros comerciales con la participación de 260 compradores internacionales.



El evento se celebrará del 27 al 29 de agosto en el Centro de Exposiciones y Convenciones de Saigón, según anunciaron representantes del Departamento de Turismo de Ciudad Ho Chi Minh en el marco de la Feria Internacional de Turismo de Hanoi 2026 (VITM), celebrada recientemente en la capital vietnamita.



Según Le Truong Hien Hoa, subdirector del Departamento, el evento reunirá a más de 520 expositores y a 34 localidades vietnamitas.



Destacó que se espera la asistencia de 260 compradores internacionales procedentes de más de 32 países y territorios, lo que representa un aumento del 10% respecto a 2025, y permitirá concretar unas 20.050 reuniones de negocio (B2B) entre empresas turísticas nacionales e internacionales.



Con una escala ampliada, la feria se centrará en promover la cooperación turística entre Vietnam y mercados prioritarios como el noreste de Asia, Europa Occidental, América del Norte, el Sudeste Asiático y Oceanía, además de impulsar la captación de visitantes del mercado indio.



El comité organizador se compromete a apoyar a localidades y empresas en la ampliación de redes de socios y en la mejora de la calidad de los flujos turísticos.



Nguyen Thi Hoa Mai, vicejefa de la Autoridad Nacional de Turismo de Vietnam, señaló que desde octubre de 2025 el organismo ha coordinado con Ciudad Ho Chi Minh la orientación del evento con el objetivo de elevar su posicionamiento internacional.



Durante la feria se celebrarán diversas actividades destacadas, como un foro de alto nivel sobre políticas de gestión de destinos inteligentes e infraestructura verde, así como conferencias ministeriales en el marco de los mecanismos de cooperación regional como Camboya–Laos–Myanmar–Vietnam (CLMV), ACMECS y Camboya–Laos–Vietnam.



La funcionaria subrayó que los participantes no solo promocionan productos turísticos, sino que también contribuyen a reforzar la imagen de la marca turística nacional.



En un contexto geopolítico global complejo, el sector turístico de Ciudad Ho Chi Minh está ajustando su estrategia para diversificar mercados y mejorar su capacidad de adaptación.



Actualmente, alrededor del 55% de los visitantes internacionales de Vietnam provienen del noreste de Asia y el 20% del Sudeste Asiático, mientras que la estructura de mercados de la ciudad es más equilibrada.



Ante el impacto de conflictos regionales y disrupciones en el transporte aéreo, la ciudad mantiene mercados clave como el noreste de Asia y Estados Unidos, al tiempo que se amplía hacia Europa Occidental, Australia e India, considerados mercados con alto potencial de crecimiento.



En este contexto, ITE HCMC 2026 se perfila como un importante impulso para la promoción, la conexión de mercados y la atracción de turistas internacionales hacia Vietnam.



Tras 20 ediciones, la feria no solo constituye un hito en el desarrollo del turismo, sino que también contribuye a elevar la posición de Ciudad Ho Chi Minh y de Vietnam en el mapa turístico mundial./.