Feria internacional de la cadena de suministro de Vietnam atraerá a empresas surcoreanas

En un seminario en línea celebrado el 27 de mayo de 2026, el representante vietnamita presentó Exposición Internacional de Conexión de la Cadena de Suministro de Vietnam (VIS 2026), que se celebrará del 3 al 5 de septiembre en Ciudad Ho Chi Minh. Foto: Ngoc Thuy - VNA

La participación de destacadas empresas de Corea del Sur en la Exposición Internacional de Conexión de la Cadena de Suministro de Vietnam (VIS 2026), que se celebrará del 3 al 5 de septiembre en Ciudad Ho Chi Minh, reafirma el creciente atractivo del país como nuevo centro regional de fabricación y suministro.

El Departamento de Desarrollo de Mercados en el Extranjero, del Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam, informó que las compañías surcoreanas no solo acudirán a VIS 2026 para buscar productos, sino también para establecer relaciones de cooperación a largo plazo con sus homólogas vietnamitas.

Entre ellas figura el grupo HiteJinro, que participará con dos pabellones y organizará un programa de networking B2B para promover sus líneas de bebidas y buscar productos alimenticios procesados de Vietnam con vistas a incorporarlos a su red mundial de distribución.

Esta participación también forma parte de los preparativos de la empresa para futuros planes de expansión de su producción en Vietnam. Asimismo, compañías dedicadas a los servicios logísticos y a la gestión de la cadena de suministro, como Zenith Union Partners (ZUP) y KCTC International, buscarán soluciones en logística, embalaje, palés, sistemas de distribución y nuevos socios para optimizar las cadenas de suministro de las empresas surcoreanas que operan en Vietnam. La amplia participación de compañías surcoreanas en VIS 2026 refleja una tendencia cada vez más marcada a diversificar las cadenas de suministro, ampliar las redes de abastecimiento en Vietnam e incrementar la cooperación con los fabricantes locales.