Feria internacional de alimentos y hostelería reunirá a 27 países en Ciudad Ho Chi Minh

Foto de ilustración. (Fuente: nhandan.vn)

Representantes de 27 países y territorios participarán en la Exposición Internacional de Alimentos, Bebidas y Servicios de Hostelería 2026 (Food & Hospitality Vietnam 2026), que se celebrará del 24 al 26 de marzo en Ciudad Ho Chi Minh.



El evento ocupará una superficie de 13.000 metros cuadrados y contará con 21 pabellones internacionales, entre ellos de Reino Unido, Canadá, Taiwán (China), Dinamarca, Corea del Sur, Estados Unidos, Malasia, Japón, Singapur y China.



Durante la feria se presentarán nuevos productos y soluciones en áreas como ingredientes alimentarios, bebidas, tecnologías de procesamiento, gestión operativa para restaurantes y hoteles, así como soluciones para la cadena de suministro y servicios de apoyo, con el objetivo de ayudar a las empresas a mejorar la eficiencia de sus operaciones.



La edición de este año tendrá como novedad la participación de HOTELEX Vietnam, una exposición internacional especializada en equipos y soluciones para restaurantes, hoteles y servicios de alimentación. Esta integración permitirá ofrecer un abanico más amplio de propuestas que abarcan desde operaciones y equipamiento hasta tecnología y estándares de servicio.



Uno de los principales atractivos del evento será el programa especializado de conexión empresarial entre compradores potenciales y expositores de alta calidad. A través de reuniones individuales, esta iniciativa busca facilitar contactos directos, ayudar a las empresas a identificar socios adecuados y ampliar las oportunidades de cooperación comercial en la industria de alimentos, bebidas y hostelería.



Se prevé que la exposición reciba alrededor de 17.000 visitantes. Además de conocer nuevos productos, tecnologías y soluciones, los asistentes podrán participar en una serie de seminarios temáticos e interactuar con expertos internacionales sobre tendencias de consumo, innovación de productos, transformación digital y seguridad alimentaria./.