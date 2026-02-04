Feria de Primavera destaca valores culturales de Vietnam

Hanoi (VNA) La primera Feria de Primavera, que tiene lugar en el Centro de Exposiciones de Vietnam (VEC) en Hanoi del 2 al 13 de febrero, se está convirtiendo en un importante espacio para el intercambio comercial y de experiencias y el disfrute cultural.



La zona "Quintaesencia de la cultura vietnamita", encabezada por el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, se considera uno de los puntos destacados y es una zona tranquila donde se honran, conectan y difunden los valores fundamentales de la cultura nacional en la vida contemporánea.



Con el tema "La quintaesencia de la cultura vietnamita: los colores de la primavera vietnamita", esta sección resulta el punto central para la promoción de la cultura en Feria de Primavera de 2026. El espacio está diseñado armoniosamente, combinando elementos tradicionales con un lenguaje de exhibición moderno, lo que crea una sensación de intimidad y cordialidad, a la vez que conserva una rica riqueza cultural.



En el área, se encuentran pabellones sobre turismo cultural, productos artesanales y de diseño, entre otros. Cada uno juega un papel distinto, pero todos comparten el objetivo común de recrear y difundir la esencia de la cultura vietnamita al público asistente a la feria, a fin de transformar gradualmente la cultura en un recurso para el desarrollo.



Uno de los puntos más impresionantes del área "Quintaesencia de la cultura vietnamita" es el stand de artículos artesanales, donde los productos hechos con ratán, bambú, seda, laca y nácar no solo se exhiben como mercancía, sino que también cuentan las historias de los propios artesanos.



Mientras tanto, en el stand de turismo cultural, localidades y empresas presentan rubros y servicios relacionados con los patrimonios, las fiestas, la artesanía tradicional y los valores culturales indígenas.

Una de las actuaciones artísticas realizadas en la Feria. (Fuente: VNA)

Además, estos stands juegan un papel en conectar la oferta y la demanda, fomentar los vínculos regionales y estimular el turismo cultural.



El espíritu general del área "Quintaesencia de la cultura vietnamita" se alinea con las expectativas del Gobierno: cada producto es un "embajador" cultural y cada stand es un espacio patrimonial.





Los visitantes disfrutan del xilófono de piedra en el stand de turismo de Dong Nai. (Fuente: VNA)

La comercialización gradual de los productos culturales no disminuye los valores tradicionales sino que crea un mayor impulso para la preservación, el desarrollo y la difusión de la cultura dentro de la economía de mercado./.