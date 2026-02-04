Feria de Primavera atrae a más de 32 mil visitantes en dos días

Hanoi (VNA) – Más de 32.000 personas visitaron la primera Feria de Primavera 2026, actualmente en curso, en el Centro de Exposiciones de Vietnam (VEC) los días 2 y 3 de febrero, según un informe del Comité Organizador.

Feria de Primavera atrae a más de 32 mil visitantes. (Fuente: VTCNews)





En cuanto a las ventas, los ingresos en los stands de las localidades oscilaron entre 20 millones y mil millones de dongs vietnamitas (un dólar equivale a 25 mil 790 dongs) en los dos primeros días, siendo la provincia de Son La la que registró el mayor volumen de ventas.



Las empresas que operan en las áreas gestionadas por el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, y el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente alcanzaron ingresos superiores a dos mil millones de dongs por empresa.



El Ministerio de Industria y Comercio, en coordinación con los organismos competentes y el VEC, ha elaborado planes para implementar medidas destinadas a atraer visitantes y facilitar su participación en la feria.



En consecuencia, el Ministerio emitió el Despacho Oficial n.º 760/BCT-XTTM el 3 de febrero, solicitando a los Comités Populares de las ciudades y provincias de todo el país intensificar la difusión de información sobre la feria al público, al tiempo que refuerzan el apoyo al transporte de los visitantes mediante medidas adecuadas, como la organización de servicios gratuitos de autobuses lanzadera y el aumento de rutas y frecuencias de transporte.



La primera Feria “Gloriosa Primavera 2026”, con el tema “Conectar la prosperidad – Dar la bienvenida a una gloriosa primavera”, es un evento nacional de gran escala para la promoción comercial, dirigido por el Gobierno, presidido por el Ministerio de Industria y Comercio y organizado en coordinación con otros ministerios, sectores y localidades.



Celebrado del 2 al 13 de febrero, el evento está identificado como uno de los puntos destacados en una serie de actividades destinadas a estimular la demanda de consumo, desarrollar el mercado interno y promover las marcas vietnamitas durante el Año Nuevo Lunar./.