Feria de Primavera 2026: Un evento clave para el comercio y la reactivación del consumo

Hanoi (VNA) - La Feria de Primavera 2026, que se celebrará entre el 2 y el 13 de febrero en el Centro de Exposiciones de Vietnam en Hanoi, no solo será un evento comercial de gran escala, sino también una iniciativa estratégica para estimular el consumo interno y fortalecer el mercado nacional.

La Feria de Primavera 2026 se celebrará entre el 2 y el 13 de febrero en el Centro de Exposiciones de Vietnam, en Hanoi. (Foto: VNA)

Además, se posiciona como una plataforma para proyectar una imagen de Vietnam moderno y globalizado desde los primeros días de 2026.

Preparativos a toda marcha



Con la participación del Ministerio de Industria y Comercio, otras carteras, autoridades locales y el sector empresarial, la Feria de Primavera 2026 promete ser un evento organizado con precisión.

Este año, la feria ocupará más de 145.000 m² de exposición, tanto en espacios cerrados como al aire libre, y contará con aproximadamente 3.000 stands, además de áreas dedicadas a la cultura, la gastronomía y a las tradiciones del Tet, o el Año Nuevo Lunar.

Para garantizar que todo esté listo, los preparativos avanzan a gran velocidad. En una reunión celebrada el 28 de enero, Vu Ba Phu, director de la Agencia de Promoción Comercial, subrayó la importancia de una coordinación eficiente entre todas las áreas involucradas, desde la instalación de los stands hasta la seguridad, la logística y la comunicación. Todo debe estar en su lugar para asegurar el éxito del evento.

La feria se organizará en ocho zonas temáticas, abarcando desde productos regionales hasta sectores clave como comercio, agricultura, industria y la cultura tradicional vietnamita.

Además de ser un punto de encuentro para los consumidores durante el Tet, el evento busca promover los productos nacionales y fomentar la cooperación entre empresas vietnamitas e internacionales.

Apertura al mercado internacional



Un aspecto destacado de la Feria de Primavera 2026 será la activa participación de las Oficinas Comerciales de Vietnam en el extranjero. Estas han sido fundamentales en la promoción del evento y en la invitación a empresas internacionales.

Desde principios de enero, las oficinas comerciales en mercados clave como Japón, Estados Unidos e India han organizado seminarios y mesas de trabajo con empresas extranjeras, especialmente de sectores como textiles, calzado, muebles y productos artesanales.

El jefe de la Oficina Comercial de Vietnam en India, Bui Trung Thuong, destacó que la feria representa una oportunidad única para las empresas indias de establecer conexiones directas con fabricantes vietnamitas, particularmente en áreas como la confección y el calzado.

De manera similar, Quyen Thi Thuy Ha, responsable de la Oficina Comercial de Vietnam en Osaka (Japón), señaló que la feria será una plataforma estratégica para que las empresas japonesas exploren posibles colaboraciones con socios vietnamitas.

Expectativas de las empresas vietnamitas



Las empresas vietnamitas también están muy interesadas en aprovechar esta feria para promover sus productos y expandir sus mercados.

Según Dang Thi Tuoi, directora de relaciones externas del Grupo CT, el evento será una ocasión clave para mostrar sus innovaciones tecnológicas, como drones, inteligencia artificial y energías renovables. El grupo espera que la feria les permita acceder a nuevos socios internacionales y aumentar su presencia en mercados globales.

Por su parte, Nguyen Ba Doan, director comercial de Viet Han, un fabricante de tecnología avanzada, destacó que la feria no solo representa una oportunidad para la promoción, sino también para concretar negocios y aumentar las ventas. Según Doan, el evento también impulsará la capacidad competitiva de las empresas vietnamitas, apoyando su crecimiento y expansión.

Impacto esperado en la economía nacional



La Feria de Primavera 2026 no es solo una vitrina comercial para la temporada del Tet, sino una estrategia para dinamizar el consumo interno, apoyar a las empresas vietnamitas y facilitar la circulación de productos nacionales. Se espera que el evento impulse el crecimiento económico desde los primeros meses del año y ayude a consolidar la imagen de Vietnam como un país abierto al comercio y a la innovación.

Con su amplia escala y objetivos bien definidos, la feria marcará el comienzo de las actividades comerciales y culturales del nuevo año. Además, tiene el potencial de convertirse en un evento anual clave, fortaleciendo las relaciones comerciales entre Vietnam y el resto del mundo./.