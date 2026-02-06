Feria de Primavera 2026: Impulso a la promoción comercial de productos OCOP de Vietnam

Hanoi (VNA) - En el contexto de la creciente demanda por la promoción y comercialización de productos agrícolas y OCOP (Cada Comuna, Un Producto), la Feria de Primavera de 2026 se consolida como un evento crucial para conectar a empresas y cooperativas con consumidores y socios comerciales tanto dentro como fuera de Vietnam, especialmente con miras a las festividades del Tet (Año Nuevo Lunar).

Un cliente visita el stand de productos agrícolas (Foto: VNA)

La Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) conversó con Hoang Van Du, subdirector del Centro de Promoción Comercial Agrícola del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, quien destacó la importancia del área “Productos Agrícolas de Vietnam: Difundiendo los Colores de la Primavera” y las estrategias para el futuro de la promoción comercial agrícola.

Según el funcionario, la Feria de Primavera 2026 no solo se presenta como una plataforma de promoción comercial, sino también como un espacio cultural y de consumo con gran relevancia a nivel nacional, coincidiendo con el éxito del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam.

En este contexto, la promoción de productos agrícolas, especialmente los OCOP y sostenibles, cobra una importancia especial tanto para el mercado interno como para las celebraciones del Tet.

Hoang Van Du, subdirector del Centro de Promoción Comercial Agrícola del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente (Foto: VNA)

“El área ‘Productos Agrícolas de Vietnam: Difundiendo los Colores de la Primavera’ es fundamental para mostrar la diversidad de nuestros productos, así como el papel del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente en la regulación y desarrollo del sector agrícola. Este espacio busca promover la agricultura verde y un consumo responsable, consolidando nuestra posición en los mercados nacional e internacional”, afirmó Van Du.

Con 300 stands, la sección dedicada a los productos agrícolas de Vietnam reúne a empresas y cooperativas del sector agrícola, así como a productores de alimentos procesados, productos ecológicos y artesanos de oficios tradicionales.

Se espera que este espacio sea un punto de encuentro donde los consumidores y socios comerciales puedan conocer la calidad y variedad de productos locales, desde frutas y verduras hasta especialidades regionales y productos con indicaciones geográficas.

La feria se presenta como una oportunidad clave para que los productores OCOP establezcan conexiones directas con los consumidores y socios comerciales, lo que podría derivar en acuerdos comerciales y mayor visibilidad para sus productos.

En palabras de Hoang Van Du, “este evento permitirá a las empresas estar al tanto de las tendencias de consumo responsable, particularmente en productos ecológicos y sostenibles”.

El funcionario también subrayó que la promoción comercial agrícola debe adaptarse a las nuevas dinámicas del mercado, adoptando un enfoque más profesional y digital.

“La promoción de nuestros productos debe estar conectada a toda la cadena de valor, desde la producción hasta el consumo. Además, debemos fortalecer la cooperación entre instituciones para asegurar la efectividad de los programas de promoción, tanto a nivel nacional como internacional”, añadió.

En un contexto de creciente digitalización, el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente considera que las plataformas digitales jugarán un papel clave en la expansión de las oportunidades de mercado.

“Combinaremos eventos presenciales con plataformas de comercio electrónico, lo que no solo facilitará la conexión con los consumidores, sino que también aumentará la transparencia y reducirá los costos de intermediación”, explicó Van Du.

Como parte de su estrategia de internacionalización, la cartera organizó una delegación de 30 empresas vietnamitas para participar en la Feria Internacional de Alimentos y Bebidas Gulfood Dubai 2026. Este evento representó una excelente oportunidad para promover productos como pimienta, arroz, anacardos y productos pesqueros de Vietnam, abriendo puertas a mercados de gran demanda como el Medio Oriente.

A largo plazo, la promoción comercial agrícola en Vietnam se enfocará en aumentar la presencia internacional, con el objetivo de no solo exportar productos, sino también construir una imagen de agricultura moderna y responsable con el medio ambiente.

El uso de plataformas digitales, junto con la mejora de la calidad y trazabilidad de los productos, se perfila como un factor clave en este proceso.

El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente tiene claro que la promoción de productos agrícolas no solo busca incrementar las ventas, sino también consolidar una marca sólida para los productos agrícolas vietnamitas.

A través de una combinación de actividades promocionales, eventos de experiencia y estrategias de comunicación, se espera atraer inversiones y promover una agricultura más moderna, verde y sostenible.

Esta estrategia no solo generará beneficios económicos, sino que también contribuirá al desarrollo de áreas rurales sostenibles, con un enfoque en la reducción de la pobreza y el impulso de un modelo agrícola que aproveche el potencial cultural y turístico de las zonas rurales de Vietnam./.