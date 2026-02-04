Feria de Primavera 2026: Hacia la agricultura verde y sostenible de Vietnam

Hanoi (VNA) – La Feria de Primavera 2026 resalta la transición de Vietnam hacia una producción agrícola verde, limpia y sostenible. Bajo la coordinación del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, el área "Productos agrícolas vietnamitas - Esparciendo los colores de la primavera" se presenta como uno de los espacios clave del evento.

En la Feria (Fuente: VNA)





Con 300 stands, esta área exhibe productos agrícolas, forestales y acuáticos clave, especialidades regionales, productos para el Tet (Año Nuevo Lunar), productos OCOP (Una Comuna, Un Producto) y artículos con indicaciones geográficas vietnamitas. También se presentan modelos agrícolas de alta tecnología, prácticas agrícolas verdes e iniciativas de economía circular, promoviendo oportunidades para alianzas comerciales tanto a nivel nacional como internacional.



Las empresas y cooperativas participantes deben cumplir estrictos criterios de calidad, empaque, trazabilidad y seguridad alimentaria. Los productos que requieren refrigeración son exhibidos en equipos que cumplen con los estándares técnicos, lo que asegura que los consumidores reciban productos seguros y de alta calidad.



Más allá de la actividad comercial, el área ilustra la transformación estructural de la agricultura vietnamita hacia la creación de valor sostenible.



Empresas como HaNa Food, Sociedad Anónima Ha My y la Cooperativa de Producción y Comercio de Naranjas Huong Tho esperan introducir sus productos en los mercados nacionales e internacionales, aumentar sus pedidos y encontrar nuevos socios internacionales.



Durante el período 2021-2025, a pesar de las interrupciones en las cadenas de suministro globales y los efectos del cambio climático, el sector agrícola mantuvo un crecimiento constante entre el 3,7 % y el 3,92 %. Para 2025, las exportaciones de productos agrícolas, forestales y acuáticos superaron los 70 000 millones de dólares estadounidenses, superando así los objetivos previstos. Este desempeño refleja la transición gradual de las exportaciones de materias primas a un procesamiento más profundo, con el fin de aumentar el valor agregado de los productos.



Un excelente ejemplo de esto es el proyecto para cultivar un millón de hectáreas de arroz de alta calidad en el delta del Mekong, el cual contribuye a reducir costos, aumentar las ganancias y disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Hoy en día, los productos agrícolas vietnamitas no solo cumplen con altos estándares de calidad, sino que también priorizan factores ambientales y de salud pública. La aplicación de alta tecnología, inteligencia artificial (IA), Internet de las Cosas (IoT) y sistemas de trazabilidad basados en blockchain han permitido transmitir de manera transparente la información del producto, desde el campo hasta la mesa.



Según el Centro de Promoción del Comercio Agrícola, el área agrícola de la Feria de Primavera 2026 tiene como objetivo fortalecer la coordinación sectorial del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente en el desarrollo del mercado de productos agrícolas, productos OCOP y productos verdes y sostenibles, contribuyendo a la implementación de directrices para la agricultura ecológica, el crecimiento verde, la economía circular y la transformación digital en la promoción comercial.



Se puede decir que el área "Productos agrícolas vietnamitas - Esparciendo los colores de la primavera " no solo muestra los logros del sector, sino que también transmite un mensaje claro a favor de un futuro agrícola verde, moderno y sostenible, basado en la responsabilidad ambiental y el desarrollo armonioso entre la humanidad y la naturaleza./.