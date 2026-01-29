Feria de Primavera 2026 dinamiza mercado por el Tet

Hanoi (VNA) - Tras el éxito de la Feria de Otoño 2025, el Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam considera la Feria de Primavera 2026 no solo como un evento comercial orientado a satisfacer las necesidades de compra durante el Tet (Año Nuevo Lunar), sino también como un elemento clave en la estrategia para impulsar el consumo, estabilizar el mercado y mantener el impulso del crecimiento económico.

La Feria de Primavera 2026 se llevará a cabo del 2 al 13 de febrero en el Centro de Exposiciones de Vietnam, en Hanoi (Foto: VNA)

En declaraciones a la prensa, Vu Ba Phu, director de la Agencia de Promoción Comercial (Vietrade) del Ministerio de Industria y Comercio, explicó que este evento forma parte de las directrices establecidas por el Primer Ministro en el Despacho Oficial N.° 06/CD-TTg, fechado el 24 de enero de 2026, así como las conclusiones del Comité Permanente del Gobierno del 26 de enero de 2026. Estas directrices buscan institucionalizar y organizar de manera profesional y sistemática una serie de eventos anuales de promoción comercial a nivel nacional.

Según el funcionario, la próxima feria, que se llevará a cabo del 2 al 13 de febrero de 2026, se perfila como un festival nacional de consumo para el Tet, en plena temporada alta de mercado. Se espera que impulse significativamente la demanda interna, apoye la producción y fomente el crecimiento económico sostenible.

El director de Vietrade subrayó que la Feria de Primavera contribuirá a regular la oferta y la demanda, reducir la presión sobre los precios de los productos entre un 5% y un 10% y garantizar el abastecimiento de alimentos y bienes esenciales durante el Tet.

Destacó que este evento será crucial para mantener el dinamismo económico entre 2025 y 2026, promoviendo a la vez la marca "Hecho en Vietnam" y la imagen de un país activo y bien integrado en el ámbito internacional. Además, señaló que las dimensiones política, económica y cultural estarán estrechamente relacionadas, con la cultura jugando un papel fundamental como catalizador flexible en la promoción comercial. Esto contribuirá a mejorar la imagen del país y de su gente, y a fortalecer la competitividad de los productos nacionales.

Respecto al fomento del consumo, Ba Phu señaló que los programas de estímulo comercial, junto con un control riguroso de la calidad de los productos y la eliminación de intermediarios, permitirán ofrecer precios más competitivos que los del mercado y reforzar la confianza de los consumidores en los productos vietnamitas.

En particular, los programas de estímulo se vinculan a actividades de comunicación, experiencias y asesoramiento al consumidor, lo que facilitará el acceso a información completa sobre los productos, políticas de venta, servicios postventa y compromisos comerciales. Este enfoque es clave para que los consumidores se sientan seguros al realizar sus compras, especialmente en un contexto en el que el poder adquisitivo aún está algo afectado por la situación económica general.

Después del éxito de la Feria de Otoño 2025, Ba Phu expresó su confianza en que la Feria de Primavera 2026 establecerá un nuevo récord de ventas, con la participación de 2.500 empresas y alrededor de 3.000 stands, lo que revitalizará el movimiento "Los vietnamitas compran productos nacionales".

Aclaró que Vietrade considera fundamental el desarrollo de un sistema nacional moderno, eficiente y sostenible de ferias y exposiciones comerciales, ya que contribuye al apoyo empresarial, al desarrollo del mercado interno y a la profundización de la integración económica internacional./.