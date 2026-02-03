Feria de Primavera 2026 destaca lo mejor de las artes escénicas vietnamitas

Hanoi (VNA) – La primera Feria de Primavera 2026 fue inaugurada el 2 de febrero en el Centro Nacional de Exposiciones de Dong Anh, Hanoi, consolidándose como un evento cultural, económico y social clave de la temporada del Año Nuevo Lunar.

En la cita (Fuente: VNA)



Además de la vibrante exposición y las actividades comerciales, la feria ofrece un destacado programa de espectáculos artísticos a cargo de importantes teatros vietnamitas, transformándola en una celebración de la cultura y la creatividad del país.



Según el Comité Organizador, el programa artístico de la Feria de Primavera 2026 tiene como objetivo resaltar los valores culturales tradicionales, promover el orgullo nacional y fortalecer la confianza en el futuro de Vietnam. A través de una variada oferta artística en un ambiente accesible y festivo, la feria busca mostrar al público las diversas manifestaciones culturales del país.



Uno de los momentos más esperados de la inauguración fue la presentación de la Federación de Circo de Vietnam, cuyas impactantes actuaciones de acrobacias, payasos y magia cautivaron rápidamente a los asistentes, destacando la destreza técnica y la creatividad de los artistas vietnamitas.

El Teatro Nacional de Canto, Danza y Música de Vietnam aportó elegancia y profundidad al evento, con una serie de espectáculos diseñados como "imágenes primaverales". A través de música, danza y los instrumentos tradicionales del país, el teatro ofreció una visión de la belleza de Vietnam.



El Teatro de Títeres de Vietnam presentó espectáculos para todas las edades, combinando entretenimiento y mensajes sobre la armonía con la naturaleza, el optimismo y la belleza de la vida cotidiana.



Por su parte, el Teatro Juvenil de Vietnam trajo un aire fresco y dinámico a la feria con canciones alegres y piezas teatrales cortas como "Deseos de Primavera", "Hanoi: Fe y Esperanza" y "Feliz como el Tet", difundiendo un mensaje positivo y lleno de energía primaveral.



Los organizadores destacaron que las artes escénicas desempeñan un papel crucial en la creación de un ambiente festivo y en el fortalecimiento del atractivo cultural del evento. Se invita a los visitantes no solo a explorar productos regionales, sino también a disfrutar de las representaciones artísticas de Vietnam en un entorno comunitario vibrante.



El artista popular Nguyen Xuan Bac, director del Departamento de Artes Escénicas del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, explicó que los programas fueron diseñados para mantener un ambiente animado durante los 12 días de la feria, con el escenario central como epicentro de las actividades culturales.



En la misma línea, el artista popular Tong Toan Thang, director de la Federación de Circo de Vietnam, señaló que todas las actuaciones se han renovado con una fuerte identidad nacional y colores primaverales, con la participación de artistas galardonados para asegurar la calidad artística y la conexión con el público.



Con una escenografía moderna, el uso innovador de la tecnología y un recinto lleno de cultura regional y gastronomía vietnamita, la Feria de Primavera 2026, que se extenderá hasta el 13 de febrero, promete convertirse en un punto de encuentro único donde artistas y visitantes celebrarán juntos el espíritu alegre del nuevo año./.