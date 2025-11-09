Feria de Otoño: Transformación digital para empresas vietnamitas en mercado global

Hanoi (VNA) - La Oficina de Promoción Comercial del Ministerio de Industria y Comercio organizó el seminario "Fortalecimiento de las Empresas Vietnamitas a través de la Aplicación de la Tecnología Digital y la Conexión con los Mercados Globales", como parte de la Primera Feria de Otoño 2025, en desarrollo en el Centro Nacional de Convenciones en Hanoi.

Nguyen Van Dung, presidente de Hi1 Vietnam Company, participa en el taller. (Foto: VNA)

Bajo el lema "Go Digital - Go Global" (Transformación Digital - Expansión Internacional), el evento, efectuado el lunes, reunió a expertos y empresarios para explorar cómo la tecnología puede ayudar a las empresas vietnamitas a acceder a mercados internacionales.

En su intervención, Vu Ba Phu, director de la Oficina de Promoción Comercial, subrayó que la transformación digital es clave para que las empresas vietnamitas aumenten su competitividad, amplíen sus mercados y se integren más profundamente en la cadena de valor global, en un contexto marcado por la globalización y la Cuarta Revolución Industrial.

Además, destacó que la tecnología digital y el comercio electrónico no son solo una tendencia, sino un motor fundamental del crecimiento de las exportaciones, permitiendo a las empresas vietnamitas conectarse directamente con consumidores globales, reducir costos intermedios y aumentar el valor de sus marcas.

Con el objetivo de apoyar a las empresas en su proceso de transformación digital, la Oficina de Promoción Comercial ha implementado varios programas de conexión con grandes plataformas de comercio electrónico tanto en Vietnam como en el extranjero.

Estas actividades son parte de la iniciativa "Go Digital - Go Global", que busca ayudar a las empresas a encontrar soluciones efectivas para aplicar la tecnología digital en áreas como la producción, el marketing y las ventas.

Vu Ba Phu destacó: "Estamos comprometidos a acompañar a las empresas vietnamitas, colaborando con socios nacionales e internacionales para expandir la red de comercio digital, capacitar a recursos humanos en este campo y construir un ecosistema de exportación inteligente."

Por su parte, Bui Huy Hoang, subdirector del Centro de Desarrollo de Comercio Electrónico y Tecnología Digital (Ministerio de Industria y Comercio), compartió su visión sobre las oportunidades y desafíos del comercio electrónico transfronterizo.

Según un informe de Cognitive Market Research, se espera que el mercado global de comercio electrónico transfronterizo alcance los 791,5 mil millones de dólares en 2024, con un crecimiento anual promedio del 30,5% entre 2024 y 2031.

Muchas empresas vietnamitas ya están utilizando el comercio electrónico transfronterizo para ampliar su presencia en mercados clave como Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y Corea del Sur.

Sin embargo, Huy Hoang también destacó los retos que enfrentan, como la falta de capacidad operativa en muchas empresas, la feroz competencia y los altos costos asociados con el comercio electrónico global. Para superar estos obstáculos, las empresas deben centrarse en desarrollar productos adecuados a las necesidades de cada mercado y en invertir más en recursos humanos especializados en comercio electrónico.

Durante el seminario, los participantes discutieron temas relevantes como las tendencias en la aplicación de tecnologías digitales en la promoción comercial internacional, las oportunidades y retos del comercio electrónico transfronterizo, y las plataformas para conectar a las empresas exportadoras vietnamitas con nuevos mercados.

Además de las ponencias de los expertos, el seminario ofreció una zona de asesoría directa, donde las empresas pudieron recibir orientación sobre cómo participar en plataformas de comercio electrónico y aprovechar los programas de apoyo a la transformación digital del Ministerio de Industria y Comercio.

Este evento subraya el compromiso de la Oficina de Promoción Comercial en acompañar a las empresas vietnamitas en su camino hacia la transformación digital y la expansión internacional./.