Feria de Otoño estimulará consumo y potenciará producción y negocios

Hanoi (VNA) – La Feria de Otoño 2025, el mayor evento ferial jamás organizado en Vietnam, se espera que contribuya a estimular el consumo, impulsar la producción y las actividades empresariales, ampliar el comercio exterior y apoyar el cumplimiento del objetivo de crecimiento económico del país de más del 8% para este año.



El viceministro de Industria y Comercio, Nguyen Sinh Nhat Tan, habla en el evento. (Fuente: VNA)



Durante una conferencia de prensa celebrada el 14 de octubre, el viceministro de Industria y Comercio, Nguyen Sinh Nhat Tan, jefe del comité organizador, informó que la feria, que tendrá lugar en el Centro de Exposiciones de Vietnam en Hanoi del 25 de octubre al 4 de noviembre, constituye un evento económico y cultural de escala nacional.



Con una superficie total de exposición de más de 130.000 m², cinco zonas temáticas y más de 3.000 stands, la feria contará con la participación de las 34 provincias y ciudades del país, diversos ministerios y agencias centrales, así como miles de empresas, cooperativas y grandes corporaciones vietnamitas. Además, atraerá a numerosos socios y empresas internacionales que presentarán sus productos y explorarán oportunidades de cooperación.



Se espera que la feria reciba alrededor de 500.000 visitantes diarios, reflejando su fuerte atractivo como evento de importancia nacional y regional. Por ello, se prevé que se convierta en un punto destacado dentro de la serie de actividades de promoción económica y comercial de Vietnam durante este año.



Según la Agencia de Promoción Comercial de Vietnam, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio, el éxito de la Feria de Otoño 2025 sentará las bases para el establecimiento de una serie anual de ferias de las cuatro estaciones –“Primavera, Verano, Otoño e Invierno”– que se convertirá en un importante destino para la promoción comercial, el estímulo del consumo y el desarrollo de las industrias culturales en el país.



Además de los espacios de exposición interiores, el comité organizador ofrecerá una amplia gama de actividades al aire libre, como juegos, conciertos, espectáculos artísticos, desfiles de moda e intercambios culturales./.