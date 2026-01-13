Feria de Flores de Primavera se inaugurará en febrero en Hanoi

Hanoi (VNA) - La Feria de Flores de Primavera 2026 se celebrará del 2 al 8 de febrero en el Centro de Exposiciones de Vietnam (CEV), ubicado en el distrito de Dong Anh, Hanoi, como parte de la Feria Nacional de Primavera 2026, anunció la Agencia de Promoción Comercial, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio.

El Centro de Exposiciones de Vietnam (VEC) en el distrito de Dong Anh, Hanoi (Foto: VNA)





Cada uno de los expositores contará con un espacio gratuito de hasta 20 m² para su presentación, según informó la agencia.



Durante la feria, los asistentes podrán disfrutar de una amplia variedad de flores y plantas ornamentales, incluidos bonsáis, orquídeas, flores de durazno y albaricoque, kumquats, así como decoraciones tradicionales del Tet como faroles, pinturas populares, cerámica, artesanías y artículos de feng shui.



Se espera que la Feria Nacional de Primavera 2026 atraiga a participantes de todo el país, incluidos Ministerios, organismos, localidades, asociaciones y empresas. El evento abarcará más de 100,000 m² de espacio interior de exhibición, complementado con áreas exteriores.



Además, se llevarán a cabo actividades de promoción comercial, presentaciones culturales y experiencias del Tet todos los días, en horario de 9:00 a 21:00 horas.



Bajo el lema "Conectando la Prosperidad: Una Primavera Gloriosa", la feria contará con nueve zonas temáticas que destacarán las especialidades regionales, productos agrícolas, sectores de consumo, las cadenas de valor, la industria cultural y la gastronomía tradicional del Tet.



El organizador informó que las empresas participantes podrán elegir entre stands estándar gratuitos o áreas de exposición abiertas, dependiendo del sector y la ubicación. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 12 de enero, mientras que las solicitudes para la Feria de Flores de Primavera se podrán presentar hasta el 15 de enero de 2026.



Como evento clave para el inicio del Año Nuevo Lunar (Tet), se espera que la Feria Nacional de Primavera 2026 impulse el consumo interno, fortalezca los lazos comerciales y promueva los valores culturales vietnamitas al comenzar el nuevo año./.