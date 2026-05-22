FAO considera a Vietnam un socio clave en la región

La embajadora de Vietnam en Italia, Nguyen Phuong Anh, presenta sus credenciales y asume oficialmente el cargo de Representante Permanente de Vietnam ante la FAO. (Foto: VNA)

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) considera a Vietnam un socio importante en la región y valora altamente el papel y la experiencia del país en el desarrollo agrícola, especialmente en los modelos de cooperación trilateral en África y en el programa “Una Comuna, Un Producto” (OCOP), afirmó el director general de la institución, Qu Dongyu.

Durante una recepción en Roma a la embajadora de Vietnam en Italia, Nguyen Phuong Anh, con motivo de la presentación de sus cartas credenciales como Representante Permanente de Hanoi ante la FAO, Qu Dongyu felicitó a la diplomática por su nuevo cargo y elogió los logros socioeconómicos alcanzados por Vietnam en los últimos años, particularmente en agricultura, seguridad alimentaria, reducción de la pobreza y desarrollo rural sostenible.

Sugirió que Vietnam continúe compartiendo su experiencia en desarrollo y ampliando la aplicación de modelos exitosos a otros países y regiones, al tiempo que fortalece la cooperación en la transformación de sistemas alimentarios sostenibles, la agricultura verde y la adaptación al cambio climático.

El funcionario recordó también las impresiones positivas de su encuentro con el presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, celebrado en la sede de la FAO en abril pasado, así como de sus anteriores visitas al país indochino.

Asimismo, expresó su satisfacción por recibir al primer alto dirigente vietnamita que visita la FAO en muchos años, calificando el acontecimiento como un hito significativo que refleja la importancia concedida por Vietnam a su cooperación con la organización.

Por su parte, Phuong Anh afirmó que Vietnam valora su cooperación duradera y eficaz con la FAO, y expresó su agradecimiento por el apoyo brindado por la organización al sector agrícola vietnamita durante las últimas décadas.

La diplomática manifestó su deseo de que la FAO continúe acompañando a Vietnam en la reestructuración del sector agrícola, el desarrollo de una agricultura verde y sostenible, el impulso de la transformación digital, la garantía de la seguridad alimentaria, la implementación del enfoque “Una Salud” y la respuesta al cambio climático.

​Ambas partes coincidieron en seguir fortaleciendo la coordinación, implementar de manera eficaz los programas y proyectos de cooperación vigentes y ampliar la colaboración en ámbitos como la agricultura sostenible, la innovación, la transformación de los sistemas alimentarios y la cooperación Sur-Sur, contribuyendo así a la seguridad alimentaria y al desarrollo sostenible tanto en la región como en el mundo./.