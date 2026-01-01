Hanoi, (VNA) – El lago Hoan Kiem en el corazón de Hanoi se convirtió en el epicentro de las celebraciones de Año Nuevo, atrayendo a una multitud de residentes y turistas internacionales que se reunieron para disfrutar de conciertos, espectáculos de luces y el ambiente festivo que marcó el inicio de 2026.



Extranjeros disfrutan la vibrante llegada de 2026 en la capital vietnamita (Foto: VNA)

La zona, adornada con decoraciones luminosas, fue el escenario perfecto para que visitantes de todo el mundo capturaran momentos memorables y compartieran sus esperanzas para el año que comienza.



Entre ellos, Sonic Sega y su esposa Rio, turistas japoneses, expresaron su fascinación por la ciudad.



“La capital de ustedes es una ciudad muy dinámica con muchos colores culturales. Me gusta la comida tradicional, el espacio del casco antiguo de Hanoi y, por supuesto, la calidez y hospitalidad de su gente”, comentó Sonic Sega, quien decidió pasar las vacaciones en Hanoi después de conocer Vietnam a través de libros e internet.

Para la australiana Anniae Hunn y su familia, esta fue su primera visita a Hanoi, elegida precisamente para recibir el Año Nuevo. Hunn destacó las diferencias con las celebraciones en Sídney, donde suelen reunirse en la playa con amigos y familiares. “En Vietnam, me enteré de que ustedes también organizan fuegos artificiales para recibir el Año Nuevo, con la diferencia de que después salen a caminar y se intercambian buenos deseos”, señaló, añadiendo que ver los fuegos artificiales lejos de casa sería una experiencia especial para su familia.



El rumano Alex Dumitru encontró similitudes entre las tradiciones de su país y las de Vietnam, especialmente en la importancia de preservar la cultura. Impresionado por el ambiente y la decoración de las calles, Dumitru describió a Hanoi como una ciudad moderna pero rica en identidad cultural que le hacía sentir como en casa. “La gente aquí es muy amable y hospitalaria, Vietnam es un destino seguro y lleno de atracciones”, afirmó, antes de desear salud, suerte y prosperidad para 2026.



La celebración también fue un momento especial para los extranjeros que viven en Vietnam. Roman Tymchyshak, de Ucrania, quien celebra por sexta vez el Año Nuevo en el país, destacó el significado universal de la festividad como un tiempo de renovación y esperanza. “Mi esposa es vietnamita, así que este también es mi segundo hogar”, compartió Tymchyshak, quien planea pasar las vacaciones de cuatro días con su familia en la ciudad natal de su esposa para disfrutar de un cálido reencuentro.



Las actividades para recibir 2026 en Hanoi no solo ofrecieron entretenimiento, sino que también crearon experiencias significativas y duraderas tanto para los residentes locales como para los visitantes internacionales, consolidando la imagen de la capital como un destino acogedor y vibrante para celebrar el inicio de un nuevo año./.