Expresan pobladores vietnamitas respeto y admiración al máximo dirigente partidista

Nguyen Phu Trong, entonces presidente de la Asamblea Nacional, y miembros de grupos étnicos en la comuna de Ngoc Phung, distrito de Thuong Xuan, provincia de Thanh Hoa, enero de 2010. (Foto: VNA)



Hanoi (VNA)- Pobladores de todo Vietnam han expresado su dolor infinito por la partida física del secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong.

Al expresar su respeto al secretario general Nguyen Phu Trong, el doctor Nguyen Huu Thinh, subjefe del Departamento de Propaganda y Educación del Comité del PCV en la provincia de An Giang, subrayó que el máximo dirigente partidista fue un líder con corazón, visión y pensamiento teórico sobresaliente, métodos de liderazgo científico, direcciones resueltas, estilo de vida sencillo; y una persona muy cercana a los compatriotas, colegas y sus subordinados.

A su vez, Nguyen Huu Thinh, se refirió al consejo del máximo dirigente partidista de que los militantes, si desean ser cuadros, primero deben ser personas genuinas que realzan el honor, considerado como lo más noble del mundo.

En tanto, Le Quoc Cuong, director del Departamento de Información y Comunicaciones de An Giang, alabó que la vida y la trayectoria revolucionaria del Secretario General demuestran las mejores cualidades de un comunista verdadero y brillante; y un líder eminente, sabio y sencillo.

El fallecimiento del Secretario General es una gran pérdida para el Partido y el país, y deja un dolor sin fin entre los pobladores. Las ideas, opiniones, estilo de liderazgo y ética que legó el secretario general Nguyen Phu Trong seguirán siendo investigadas, estudiadas, comprendidas a fondo y promoviéndose aún más, especialmente en el trabajo de construcción y rectificación de las filas, dijo Quoc Cuong.

A su vez, el joven periodista Ngo Ngoc Chuan, jefe del Departamento de Economía del periódico An Giang, recordó la visita del Secretario General a la provincia en 2018, en la cual, el dirigente expresó su confianza en los esfuerzos locales por avanzar en la renovación y la construcción nacional.

Según las expectativas del líder, An Giang ha logrado logros positivos en el desarrollo socioeconómico, mejorando continuamente las condiciones de vida de los residentes locales, señaló.

Al igual que otras personas en todo el país, los residentes en la de la comuna de Dien Bich, distrito de Dien Chau de la provincia central de Nghe An, han mostrado su gran dolor por el fallecimiento del líder y han llevado a cabo actividades prácticas para expresarle su respeto, tal como la información sobre la vida y trayectoria revolucionaria de Phu Trong por fuentes periodísticos y el sistema de altavoces de propaganda de la comuna.

Los residentes locales enfatizaron que las bases sentadas por el líder y los logros que el país ha obtenido bajo su liderazgo en las últimas décadas quedarán como evidencia de la solidaridad, la unidad y la fuerza del PCV; y expresaron su esperanza de que el Partido tenga más miembros excelentes, valientes, ejemplares y talentosos como el Secretario General.

En tanto, los pobladores en la ciudad de Can Tho, entre ellos, Duong Van Be, miembro del Partido en distrito de Cai Rang y ex director de la Oficina local de Seguro Social, destacaron que en los casi tres mandatos como líder del Partido, el Secretario General hizo contribuciones significativas a la causa de la construcción del Partido y el desarrollo nacional. En particular, sus esfuerzos por construir y rectificar las filas del Partido, así como por promover el estudio y seguimiento de la ideología, la ética y el estilo de vida del Presidente Ho Chi Minh, han resultado eficaces y han logrado muchos resultados importantes.

En particular, la lucha contra la corrupción iniciada y dirigida directamente por el líder, con el principio de “sin zonas prohibidas" ha sido muy efectiva y ha ganado gran confianza entre el pueblo y las organizaciones locales del Partido, subrayó Van Be.

Bajo el liderazgo del Secretario General Nguyen Phu Trong, Vietnam ha avanzado a nuevas alturas en todos los aspectos de la política, la economía, la cultura, la sociedad y la seguridad nacional y la defensa, afirmando su estatus nacional en la región del Sudeste Asiático y en el escenario internacional.

Las cualidades, la ética y el talento del secretario general del Partido, Nguyen Phu Trong, especialmente su espíritu de servicio a la nación y al pueblo durante su mandato, han demostrado que fue en verdad un destacado discípulo del Presidente Ho Chi Minh, añadió.

Patentizó también su certeza de que el Comité Central del Partido, el Buró Político, la Asamblea Nacional y el Gobierno seguirán unidos y superarán firmemente las dificultades para hacer avanzar al país.

Asimismo, los funcionarios, los miembros del partido y muchas personas en la provincia norteña de Hai Duong también están profundamente entristecidos por el fallecimiento del Secretario General.

Nguyen Minh Thang, miembro del Comité Ejecutivo y jefe de la Comisión de Información y Educación de la instancia partidista en el distrito de Chi Linh, resaltó los libros del dirigente y sus orientaciones planteadas en los mismos, lo que refleja la dedicación del líder del Partido a los asuntos importantes del país./.